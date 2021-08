Centre national d’immunisation : plus de 864 millions FCFA investis pour un local moderne

La ministre de la Santé a inauguré, ce vendredi 27 août 2021, les chambres froides du Centre national d’immunisation à N’Tomikorobougou, en face de l’OMS- Mali. Des infrastructures modernes acquises grâce au projet de renforcement du système de santé (RSS) financé par l’Alliance Gavi et mis en œuvre par l’UNICEF.

–maliweb.net- Un nouveau magasin de 480 mètres carrés pour abriter les chambres froides ; deux magasins rénovés abritant des chambres froides ; un bâtiment principal composé de deux niveaux comprenant cinq bureaux au rez-de-chaussée, une cantine, un magasin sec de 240 mètres carrés. A l’étage, une salle de formation de 151 mètres carrés, une salle de réunion, douze bureaux de l’administration, une bibliothèque et une salle d’archivage.

Telles sont les principales réalisations du projet de renforcement du système de santé. Les travaux exécutés par l’Agence Malienne de Construction- Bâtiments et Travaux Publics (AMC-BTP) ont connu un retard. De nombreux défis ont dû être surmontés, a indiqué Ould Bouasria, représentant adjoint de l’UNICEF-Mali. Il s’agit, a-t-il cité: de la mobilisation à temps des ressources, des fluctuations sur le marché, des retards dus à la pandémie de Covid-19.

Les travaux de modernisation et d’extension du Centre National d’Immunisation sont une des « réponses au renforcement des capacités de stockage en vaccins et intrants du Mali dans le contexte actuel », a indiqué Diéminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Le coût total des réalisations, a détaillé le représentant de l’UNICEF, est estimé à 839, 3 millions FCFA. « A cela s’ajoute le coût des mobiliers de bureau et matériels informatiques qui s’élève à 25,4 millions FCFA », a-t-il conclu.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :