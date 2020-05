Madagascar a fourni à sa population et à plusieurs pays africains un breuvage à base d’artemisia, une plante à l’effet thérapeutique reconnu contre le paludisme, en affirmant qu’il prévenait et soignait le Covid-19. Les éventuels bienfaits de cette tisane, baptisée Covid Organics, n’ont été validés par aucune étude scientifique.

Le Covid-Organics est arrivé samedi entre les mains de Muhammadu Buhari, le président nigérian. La Nafdac, l’agence chargée de contrôler les aliments et les médicaments dans le pays, va procéder à une batterie de tests pour avérer ou non de son efficacité.

En Gambie, la lutte contre le Covid-19 synonyme de corruption

Devant l’Assemblée nationale, le ministre de la Santé a exposé les manœuvres qui étaient en cours pour s’accaparer l’argent allouée à la lutte contre la pandémie. Sans livrer de noms, le ministre de la Santé a donné plusieurs exemples et a dit son désarroi de devoir consacrer son énergie à empêcher de telles pratiques, rapporte notre correspondant Romain Chanson.

« La Gambie est un cas unique », a attaqué avec sarcasme le ministre de la santé. Le Docteur Ahmadou Lamin Samateh a décrit sa lutte contre une minorité qui cherche à détourner l’argent mobilisé par le gouvernement : 500 millions de dalasis soit près de 9 millions d’euros. « Nos ennuis au ministère de la Santé ont commencé après l’annonce du fonds de 500 millions de dalasis. Les gens ont oublié le covid-19 pour ne parler que d’argent, argent, argent ».

Un exemple parmi d’autres : le gouvernement voulait dresser la liste des personnels en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 et leur octroyer une indemnisation. Les listes proposées au ministre ont montré l’ampleur de la corruption : 300 noms, inconnus du ministère ont du être retirés. « Nous avons hérité d’un système pourri », a déclaré le ministre de la santé

« Ce sont les personnes du régime précédent qui sont encore en place et elles sont habitués à ces mauvaises pratiques. On a parlé d’Ebola, mais malheureusement les fonds pour lutter contre Ebola ont été gaspillées dans ce pays et c’est ce qu’ils veulent recommencer. » Le ministre de la Santé ajoute, « si l’argent alloué pour Ebola avait été bien utilisée notre système de santé ne serait pas dans cet état aujourd’hui ».

Plus de 300 Comoriens rapatriés de Tanzanie

Les ressortissants comoriens bloqués à l’étranger depuis la fermeture des frontières liée à la pandémie de Covid-19, ont été rapatriés ce week-end en plusieurs contingents. Au total 434 personnes ont pu rentrer principalement de Tanzanie mais également de l’île Maurice. Les autorités espèrent pouvoir rapatrier la soixantaine de comoriens encore bloqués aux Emirats arabes unis dans les prochains jours mais le sort des 200 passagers comoriens encore en Tanzanie est incertain, explique notre correspondante à Moroni, Anziza M’Changama.

364 passagers ont été rapatriés de Tanzanie où ils étaient bloqués depuis l’arrêt brutal des vols au mois de mars dernier. Ils ont été recensés et pris en charge en se présentant à l’ambassade des Comores à Dar-es-Salam. Les autorités ont attendu de pouvoir les rapatrier sans risque sanitaire. Ils sont d’ailleurs rentrés chez eux directement à leur arrivée après une quatorzaine observée en Tanzanie. Mais reste un contingent de plus de deux cents ressortissants, majoritairement partis là-bas pour des raisons de santé. Malades et souvent âgés, ils sont arrivés à l’ambassade quelques jours après la clôture du bref recensement indique l’un des passagers de retour. Ils n’ont donc pas été pris en compte dans le dispositif de rapatriement.

Le porte-parole du gouvernement comorien affirme qu’ils se sont mis en difficulté en n’allant pas immédiatement se faire connaître des autorités sur place. Une cagnotte lancée sur les réseaux sociaux avait permis de les loger à l’hôtel durant quinze jours, délai qui touchera à son terme ce mardi 19 mai. Leur retour comme celui des soixante passagers comoriens encore bloqués à Dubaï, n’est pas encore programmé.

L’Égypte renforce les restrictions pendant l’Aïd el-Fitr

« Tous les magasins, centres commerciaux, restaurants, lieux de divertissement, plages et parcs publics seront fermés pendant six jours, du 24 au 29 mai », a annoncé Mostafa Madbouli, le Premier ministre égyptien, lors d’une conférence de presse ce dimanche en ajoutant que les transports en commun seront interrompus et le couvre-feu sera imposé à partir de 17h (15h TU). Il a souligné que ces mesures seraient de nouveau allégées à partir du 30 mai : le couvre-feu commencera alors à 20h (18h TU) à compter de cette date.

Dimanche, la prestigieuse institution sunnite Al-Azhar a demandé aux fidèles d’effectuer leur prière chez eux. « Les gens seront priés de porter des masques dans les lieux publics fermés et fréquentés », a-t-il dit, ajoutant que les contrevenants seraient sanctionnés, sans donner plus de détails. En Égypte, pays de 100 millions d’habitants, ces chiffres sont officiellement de 11 719 cas, dont 612 décès.

Une difficile coordination entre le Kenya, la Tanzanie et la Somalie

En Afrique de l’Est, la gestion du coronavirus diffère d’un pays à l’autre. Pas de cohésion et un virus qui se propage au-delà des frontières. Résultat : le Kenya, qui a pris des mesures fortes de confinement depuis mi-mars, a fermé ce wee-kend ses frontières avec la Somalie et la Tanzanie. La semaine dernière, un quart des nouveaux cas enregistrés au Kenya venait précisément de ces 2 pays. Deux voisins dont la gestion de la crise inquiète, rapporte notre correspondante à Nairobi, Charlotte Simonart.

Le Kenya se protège de la Tanzanie, d’abord et de son président John Magufuli qui multiplie les déclarations loufoques. Ce dimanche, par exemple, il affirmait que son fils avait guéri du Covid-19 grâce au gingembre et au citron, ajoutant que le nombre d’infection était en baisse dans le pays. « Une réponse de Dieu à nos prières », selon lui. La Tanzanie enregistre 500 cas de Covid19. Des données largement sous-estimées et très peu réactualisées par les autorités. Une gestion opaque de la crise. Pas de mesures de confinement, hors mis la fermeture des établissements scolaires. C’est ainsi que des dizaines de chauffeurs routiers tanzaniens ont été testés positifs à la frontière kényane la semaine dernière.