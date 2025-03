Décoration dans la sphère de la santé : Le mérite de 20 grands serviteurs reconnu

Ils sont au total de 20 cadres, dont 9 femmes, de la santé ou ayant servi dans le secteur, à avoir le mérite de la nation comme «Commandeur de l’Ordre du Mérite de la Santé». Il s’agit du ministre en exercice, Médecin-colonel Assa Badiallo Touré, et de quatre anciens ministres que sont Mme Diéminatou Sangaré, Dr Marie-Madeleine Togo, Pr. Samba Sow et feu Amadou Konaté (à titre posthume). En outre, 15 autres acteurs de la santé, dont 6 femmes, ont été faits «Chevalier du mérite de la santé». Le Grand Chancelier, Général Amadou Sagafourou Gueye, a situé la cérémonie dans son contexte avant de passer à la remise des décorations aux ministres. Le ministre Assa Badiallo Touré a ensuite décoré les 15 autres cadres de la santé.

Exprimant toute sa reconnaissance à Madame le Ministre de la Santé et du Développement social pour ces distinctions, Dr Abdoulaye Koné (porte-parole des récipiendaires) a souligné que, au-delà de l’aspect symbolique de cette distinction, les personnalités ainsi distinguées sont toutes connues pour leur engagement et leur dévouement au travail. «Ce sont des hommes et des femmes qui incarnent les valeurs de la santé. Nul doute que cette distinction constitue un encouragement et un engagement pour relever des défis plus grands», a-t-il souligné.

Une heureuse coïncidence a fait que, au moment de recevoir le rapport des états généraux de la Santé, le ministre de la Santé et du Développement social reçoive aussi la distinction de «Commandeur de l’Ordre national du Mérite de la Santé». Ce qui est une exhortation à relever davantage de défis. En tout cas, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré se dit consciente de n’avoir plus droit à l’erreur, même si le chemin est encore long. Et d’ajouter, «l’histoire s’écrit au quotidien, les hommes passent, mais le pays demeure. C’est pourquoi chacun se doit de travailler pour inspirer les générations futures».

Une belle sagesse qui pousse à faire de son mieux pour entrer dans l’histoire du pays par sa contribution au développement de son secteur d’activité ou en assumant à hauteur de souhait les responsabilités confiées par la nation !

Naby

Avec : Réseau de communication du MSDS

Commentaires via Facebook :