Ils sont alors parvenus à la conclusion qu’il existait un lien entre la prise de ce médicament par les mères et un risque élevé d’hyperactivité et de déficit d’attention chez les jeunes enfants. D’après les résultats, les garçons semblent être plus touchés que les filles. Mais ces troubles semblent disparaître lorsque les enfants atteignent la fin de l’ école primaire . Les chercheurs notent que les résultats de l’étude n’ont pas été affectés par des facteurs sociaux externes, ainsi que par les raisons pour lesquelles les femmes prenaient du paracétamol.Selon les scientifiques, les résultats confirment la recommandation selon laquelle «les femmes devraient être prudentes lorsqu’elles prennent des médicaments pendant leur grossesse et consulter un médecin si besoin».