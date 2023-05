A l’instar du reste du monde, le Mali a célébré le 28 mai 2023, la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, sous le thème national : « Nous, nous engageons à mettre fin à la précarité et à la stigmatisation des menstrues »

La célébration s’est déroulée dans l’enceinte du Groupe Scolaire de Kati-koko, dans la commune urbaine de Kati, et elle a été sanctionnée par des remises de kits hygiéniques. C’était en présence des élèves, du corps enseignants, des partenaires techniques et financiers, sous la présidence du Secrétaire général du ministère de l’éducation nationale.

Organisée par le Gouvernement en collaboration avec la Plateforme Nationale pour la Promotion de la Gestion de l’Hygiène Menstruelle au Mali et les Partenaires Techniques et Financiers à ne citer que l’UNICEF et l’UNFPA, l’édition 2023 de la Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle a été célébrée au Mali sous le thème « Nous, nous engageons à mettre fin à la précarité et à la stigmatisation des menstrues ». La date du 28 mai a été Instituée depuis 2014, journée mondiale de l’hygiène menstruelle (JMHM), sa célébration permet de rompre le silence, de briser les tabous, de lutter contre les discriminations liées à la santé menstruelle, et surtout de promouvoir la gestion de l’hygiène menstruelle.

En effet, sous nos cieux comme dans beaucoup d’autres sociétés, la période des menstrues est marquée par des difficultés chez des filles et femmes comme l’a déclaré la présidente de la Plateforme nationale pour la promotion de la gestion de l’hygiène menstruelle, Mme Barry Aminata Touré : « Avez-vous une connaissance de ce que vivent les milliers de filles et de femmes en période de menstrues : les difficultés à se payer des protections hygiéniques et les produits antidouleur, les difficultés d’accès à l’eau et à des sanitaires adéquats ? ». Et de poursuivre : « En milieu scolaire, les difficultés liées à la gestion de l’hygiène menstruelle ont comme conséquences : l’absentéisme à l’école, les difficultés de concentration pendant les cours et les risques de contracter des problèmes de santé liées aux infections des toilettes donc un frein à la scolarisation des filles, leur participation et leur maintien à l’école. ».

Une précarité rappelée par l’ensemble des intervenants qui à son image, ont chacun rappelé la nécessité d’informer et éduquer les élèves sur l’hygiène menstruelle, faciliter leur accès à des kits hygiéniques et des sanitaires adaptés en milieu scolaire.,

« Cette situation appelle à plus d’investissement des partenaires techniques et financiers, donateurs dans la réalisation d’infrastructures d’eau , d’hygiène et d’assainissement prenant en compte les besoins spécifiques liés au genre ; plus d’engagement du gouvernement et des communautés », a déclaré à son tour la Représentante Adjointe de l’Unicef au Mali, Mme Andrea Berther . Ses propos sont soutenus par ceux du S-G du Ministère de l’Education Nationale, M. Kinane Ag GADEDA qui a rappelé les efforts du gouvernement et les partenaires dans ce sens.

En effet, pour pallier au problème, les PTF en première ligne l’ONG Water Aid a réalisé dans certaines écoles des latrines scolaires dont la latrine modèle GHM en 2015 au Groupe scolaire de Kati-Koko. Des enseignantes ont également été formées et responsabilisées pour accompagner les filles à bien vivre les périodes de menstrues. Appelées ‘ « Tanti N’Terini », ces formatrices informent les élèves sur la thématique, conseillent et accompagnent les filles. La commémoration de la JMHM 2023 a été marquée par une de 300kits hygiéniques destinés à 3 écoles de Kati-Koko.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :