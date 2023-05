Le Comité Syndical de l’hôpital Gabriel Touré, après une réunion extraordinaire, a décidé à nouveau de débrayer. Selon le porte-parole du syndicat, Djimé Kanté, cette nouvelle grève débutera ce mercredi 31 mai 2023. Elle s’étalera, précise-t-il, sur les journées du mercredi 31 mai, à jeudi 1er juin et vendredi 2 juin, puis reprendra le lundi 05 juin jusqu’au jeudi 07 juin. « Jusqu’à la satisfaction des doléances, ce même rythme de grève sera maintenu toutes les semaines », explique le syndicat.

A noter que les comités syndicaux de l’hôpital Gabriel Touré avaient observé une grève illimitée en février et mars derniers. Les revendications des grévistes sont : l’avènement d’une gouvernance vertueuse à Gabriel Touré ; le respect des engagements pris par les autorités ; l’amélioration du plateau technique et surtout la mise dans leur droit du personnel de l’hôpital. Les grévistes exigent l’application du décret N°06-189/PRM portant modification du décret N°03-338/P-RM du 7 août 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’hôpital Gabriel Touré (en son article 7,4). Ils exigent que le personnel Bi-appartenant soit mis dans ses droits conformément à la loi et aux engagements antérieurs du gouvernement, sans oublier l’application du décret relatif aux actes personnalisés et les mesures associées pour les autres agents non prises en compte conformément aux conclusions de la 44ème Session du Conseil d’administration dudit hôpital, tenue le 15 mars 2021. Les grévistes réclament aussi de faire bénéficier l’ensemble du personnel contractuel des avantages des accords d’uniformisation de la grille salariale signée avec l’UNTM. Ils demandent aussi au gouvernement de donner une suite favorable aux différents points de revendication déposés le 29 novembre 2021, de même, songer à l’exécution pour leur extinction définitive, les différents protocoles d’accords signés entre le département de la Santé et les Comités Syndicaux du CHU Gabriel Touré.

M.K. Diakité

