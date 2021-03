Le Groupe de Suivi Budgétaire (GSV-Mali) a suivi les mouvements du compte COVID19 ouvert par le gouvernement du Mali pour lutter contre la pandémie du coronavirus, et ce mardi 2 mars 2021, il a été organisé à l ’hôtel Olympe de Bamako un atelier de restitution des résultats de la mission de suivi, le Fonds reste d’actualité et s’élève à ce jour à 6, 600milliards de FCFA.

– maliweb.net -Le Groupe de Suivi Budgétaire, sollicité par le consortium RLD/AFAD, s’est intéressé à la gestion advenue du compte COVID19 ouvert en riposte contre la pandémie sous IBK. La mission a mené des investigations sur la gestion des fonds mobilisés par le gouvernement auprès des personnes physiques et morales contre la COVID 19, logé à la BMS-SA. Il avait été mis en place un comité de gestion dudit fonds sous l’ancien régime, et des mesures avaient été annoncées pour sa mise en œuvre. Suite aux différents changements intervenus dans notre pays, et la faible communication faite sur la gestion du mouvement du compte, les organisations de la société civile ont trouvé nécessaire de suivre les mouvements du fonds en vue d’éclairer la lanterne des populations pour plus de transparence.

C’est dans ce cadre que la présente a réuni les acteurs de la société civile, les services techniques de l’Etat notamment ceux relevant du ministère de l’économie et des finances, les représentants de l’UE (PTF) et les médias.

Suivant les résultats du rapport produit par le GSV, on note que le fonds COVID19 est de 6,600 milliards de nos jours, et qu’il va servir en riposte à la pandémie comme annoncé.

