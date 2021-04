Hôpital du Point-G : Suspendu du syndicat, Fousseini Coulibaly sème le bordel

Dans un communiqué qui nous est parvenu, le secrétaire général Fousseini Coulibaly a mentionné les points inscrits dans le cahier de charges alors qu’il est suspendu de toutes les activités syndicales. Ces points sont relatifs au non-respect des engagements pris par les autorités, la sécurisation du personnel et l’amélioration des conditions d’accueil, d’hospitalisation et des soins des patients ; la mise du Bi-appartenant dans ses droits, la proclamation des résultats des concours de recrutement des attachés et chargés de recherche organisés en 2018 et 2019, l’avènement d’une bonne gouvernance hospitalière, le plateau technique défaillant, le problème foncier des hôpitaux (Point-G, Gabriel Touré, Hôpital dermatologique) ; diligenter l’application du décret relatif aux actes personnalisés dans les EPH.