Journée porte ouverte et mise en route de l’accélérateur linéaire de l’hôpital du Mali : Le cancer désormais traité au Mali !

Dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation de la population sur les potentialités, les capacités et les offres de service dans la prise en charge des maladies, l’Hôpital du Mali a initié le jeudi 13 février 2025, une journée porte ouverte couplée à la cérémonie de démarrage des activités de la radiothérapie. Il s’agissait, pour les citoyens, de visiter l’hôpital ainsi que les équipements acquis sur budget d’Etat pour le bien-être des patients. La cérémonie s’est tenue en présence de la ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assan Badiallo Touré, accompagnée de son homologue de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, la directrice générale de l’hôpital du Mali, Mme Doumbia Sanata Sogoba, ainsi que des directeurs nationaux et généraux de la santé et du développement Social, et les autorités administratives, religieuses et coutumières.

Avant tout discours, le colonel Assan Badiallo Touré a commencé par une visite guidée des locaux de l’hôpital, notamment le laboratoire d’analyse médical, le service des urgences, la réanimation, la radiologie, l’unité de procréation médicalement assistée, la salle de chirurgie, le laboratoire imagerie médicale IRM, la neurochirurgie, la chirurgie thoracique, la gynécologie. La visite a été dirigée par Pr. Alassane Traoré qui a bénéficié à plus de 4000 couples stériles à l’unité de procréation médicalement assistée. Selon la directrice générale de l’Hôpital du Mali, Mme Doumbia Sanata Sogoba, la journée porte ouverte permet aux hommes de médias et à la population de découvrir les capacités en termes d’accueil, de plateaux techniques et de ressources humaines qualifiées afin d’offrir de soins de qualité à la population. A l’en croire, la reprise des activités de la radiothérapie est la réalisation d’un rêve pour cet hôpital soutenu par le département en charge de la Santé, rappelant que l’Hôpital du Mali a été inauguré en 2010 et équipé en grande partie pour la première fois par le partenaire chinois.

Etablissement créé pour réduire le taux des évacuations à l’extérieur du pays, l’Hôpital du Mali se voudrait excellent et continue à exceller dans les domaines comme la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, l’endocrinologie, la diabétologie, la radiothérapie et l’assistance à la procréation médicale. “Nous disposons d’un laboratoire de biologie médicale et un service d’imagerie médicale équipés d’instruments de pointe permettant d`assurer des résultats rapides, précis et fiables”, a-t-elle expliqué. Il dispose également d’un service d’accueil des urgences d’une capacité de 20 lits et un service d’anesthésie et de réanimation de 7 lits. La directrice a remercié les travailleurs de l’Hôpital du Mali qui ne ménagent aucun effort pour relever les défis.

“En parlant du processus de redémarrage des activités de radiothérapie, je tiens à remercier nos partenaires chinois pour leur appui constant et inconditionnel. Je dis merci AMSF et à tous ceux qui nous ont soutenu notamment les membres du cabinet, la DFM, la Cépris, la Canam, le Cniecs”, a-t-elle ajouté.

Il convient de souligner qu’en dépit des difficultés que l’Etat malien connaît, la ministre a pu débloquer les fonds nécessaires pour le renforcement du plateau technique des hôpitaux et doter l’Hôpital du Mali d’un nouvel accélérateur linéaire, d’une nouvelle IRM et d’un nouveau scanner. “Malgré les efforts fournis par l’état pour le renforcement du plateau technique, notre capacité d’accueil a été vite dépassée compte tenu de la demande de soins de plus en plus croissante. A titre d’exemple, le nombre de consultations moyennes par jour est passé de 130 en 2015 à 275 en 2024 et les fréquentations à la caisse sont passées de 300 patients en 2016 à 700 en 2024 ; en moyenne 200 dossiers des patients sont traités par jour au laboratoire”, a précisé la directrice. Elle a signalé que les nombres de box de consultations et de salles opératoires n’ont pas connu d’évolution et sont restés respectivement à 16 et 3 depuis le démarrage. Les locaux comme le service des admissions, la pharmacie, la buanderie, citera-t-elle, ne sont plus adaptés. “Aussi les équipements pour la chirurgie thoracique et cardiovasculaire et la neurochirurgie sont vétustes et parfois inadaptés. Au même moment, les budgets spéciaux d’investissements sont arrêtés depuis bientôt 5 ans”, a-t-elle déploré. Elle a ensuite rappelé qu’ils sont animés d’une vision d’amélioration constante de l’offre de soins de qualité au quotidien et la volonté d’être au rendez-vous pour satisfaire la demande de soins de la population.

Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène s’est dit très impressionné et surpris de voir que le cancer est traité totalement depuis le diagnostic jusqu’au traitement final ici au Mali. Il a félicité le président de la Transition et le colonel Assan Badiallo Touré pour tout l’effort consenti dans cet hôpital.

La ministre médecin-colonel Assan Badiallo Touré a précisé que cette cérémonie est importante, car il s’agit de la journée porte ouverte de l’Hôpital du Mali et du démarrage des activités de la radiothérapie. Selon elle, cette journée porte ouverte entre dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation de la population sur les potentialités, les capacités et les offres de service dans le cadre de la prise en charge des maladies dans nos structures de santé. Elle a indiqué que toutes ces réalisations sont les fruits de la concrétisation de la volonté politique du général d’Armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat pour améliorer la qualité de la prise en charge de la population malienne. “En dépit des efforts fournis par le personnel de l’Hôpital du Mali illustrant la bonne presse de cette structure c’est l’occasion pour moi de vous demander de renforcer l’assiduité et la ponctualité au niveau des services car ces nouvelles”, a invité Mme la ministre.

Aoua Traoré

Hôpital du Mali : 275 consultations journalières en 2024

Dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation de la population sur les potentialités, les capacités et les offres de service dans la prise en charge des maladies, l’Hôpital du Mali a initié, le jeudi 13 février 2025, une journée portes ouvertes couplée au lancement du nouvel accélérateur linéaire. Il s’agissait, pour les citoyens, de visiter l’hôpital ainsi que les équipements acquis sur budget d’Etat pour le bien-être des patients.

Le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assa Badiallo Touré accompagné de son homologue de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, ainsi que des directeurs nationaux et généraux de la santé et du développement Social, a donné le ton de cette journée portes ouvertes. D’entrée du jeu, le colonel Assa Badiallo Touré a commencé par une visite guidée des locaux de l’hôpital, notamment le laboratoire, le service des urgences, la réanimation et la radiologie. Il a terminé ce parcours par le service de procréation médicalement assistée, dirigé par le Pr. Alassane Traoré qui a bénéficié à plus de 4000 couples stériles.

A l’issue de cette visite, le ministre s’est félicité des réalisations et équipements de dernière génération sur lesquels veillent avec vigilance, des femmes et des hommes éprouvés et rompus à la tâche. La directrice de l’Hôpital du Mali, Dr. Doumbia Sanata Sogoba a exprimé sa satisfaction d’accueillir les hôtes de marque du jour. Elle a rappelé que l’Hôpital du Mali est un hôpital de 3e référence créé en 2010 grâce à la coopération Sino-malienne.

Notons que l’Hôpital du Mali a enregistré 275 consultations journalières en 2024 contre 130 en 2015. Le ministre de la Santé et du Développement social a remercié la directrice générale et son équipe pour leur leadership, leurs efforts d’accompagnement qui ont permis l’acquisition des fonds mobilisés et de disposer de beaucoup d’équipements, renforçant ainsi les plateaux techniques.

Fière des efforts consentis dans les locaux de l’Hôpital du Mali, le ministre Assa Badiallo Touré a félicité les services les plus fréquentés, notamment la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, l’endocrinologie, lav diabétologie, la radiothérapie, l’assistance à la procréation médicale, les examens d’imagerie, de laboratoire et biologie moléculaire. Elle a saisi l’occasion pour reconnaître l’intérêt de la journée portes ouvertes de l’Hôpital du Mali qui est le fruit de la coopération sino-malienne.

Cette journée va permettre à la population de s’imprégner du système de fonctionnement et d’avoir une idée des équipements dont dispose cette structure médicale. Pour finir, le ministre a rendu un vibrant hommage aux hommes et femmes qui œuvrent inlassablement au quotidien pour répondre aux attentes des patients.

