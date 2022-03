Partenaire clé de la santé au Mali, la fondation Orange Mali est engagée dans la lutte contre le diabétique à travers son partenariat avec le Centre national de lutte contre le diabète(CNLD). En plus d’autres apports à son actif, la fondation a procédé à l’aménagement de la cour dudit centre en plus d’un don de 10 lits d’hospitalisation, le tout pour un budget de plus de 17 millions de F CFA. Le mercredi 2 février 2022, l’administratrice générale de la fondation Coulibaly Hawa Diallo a officié la cérémonie inaugurale de l’aménagement en compagnie du directeur du CNLD .

Le diabète est un véritable problème de santé publique au Mali. Avec un taux de prévalence est de plus de 3%, le diabète cause beaucoup de décès et est responsable de nombreuses complications invalidantes. Pour l’administratrice générale de la fondation, la prise en charge de cet aménagement et le don des kits expriment l’engagement de la fondation Orange à soutenir le domaine de la santé de manière générale singulièrement celle des couches défavorisées. Il s’agit d’un financement de plus de 17 millions qui viennent s’ajouter à d’autres financements effectués par la fondation en soutien aux efforts des autorités pour le grand bien –être des populations maliennes. En effet, depuis 2006, la fondation a investi près de 8 milliards de F CFA en appui aux autorités compétentes et des acteurs sociaux pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Au titre de l’année précédente, la fondation Orange a investi plus de 700 millions de F CFA dans ses différentes activités.

La présente cérémonie d’inauguration a été opportune pour les bénéficiaires l’association de lutte contre le diabète représentée par son président Adama Moussa Diallo d’exprimer à la fondation leur immense joie et reconnaissance pour ce geste qui rentre dans le cadre de leurs soins et bien-être. Il est renchéri par le directeur du centre, Dr Bouknem Lehlib . Qui d’ailleurs n’ a pas manqué de vanter la qualité de l’infrastructure conforme aux standards sanitaires internationaux. Le Dr Lehlib a également profité de l’occasion pour saluer le Rotary Club également aux côtés du CNLD à travers multiples apports, des investissements pour mieux lutter contre le diabète au Mali. Des investissements que le Rotary Club compte bien continuer en faveur des populations. En effet, en réponse à la requête exprimée à la fondation par le président de l’association de lutte contre le diabète à savoir doter le centre d’une unité de soins intensif dont la réalisation est estimée à 6millions de FCFA, le Rotary s’est engagé à soutenir la fondation à hauteur du 1/3 .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :