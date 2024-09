Les femmes au cœur de la lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique

Le Réseau des médias Africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) a organisé un webinaire dédié aux maladies tropicales négligées (MTN). A cette occasion, Epée Emilienne, Présidente Fondatrice de l’ONG WINs, a souligné l’importance cruciale de la participation des femmes dans la lutte contre ces maladies qui affectent des millions de personnes en Afrique.

L’ONG WINs est une initiative camerounaise qui met en avant l’expertise et les compétences des femmes de tous horizons : médecins, chercheurs, éducatrices, anthropologues, spécialistes de la communication pour trouver des solutions innovantes et efficaces contre les MTN. Le combat de WINs est de réduire les souffrances liées à ces maladies d’ici 2030 et ce, sans laisser personne de côté, en particulier les femmes.

Pour se faire, l’ONG mise sur une approche collaborative et inclusive expliquée par la conférencière Emilienne, Présidente Fondatrice de l’ONG WINs. En effet, elle a insisté sur le caractère collaboratif et inclusif de l’approche de WINs. « Notre démarche vise à accélérer le contrôle et l’élimination des MTN en Afrique en impliquant toutes les parties prenantes, notamment les femmes », a-t-elle déclaré.

WINs a notamment mis en place une cartographie holistique et dynamique des MTN, prenant en compte les spécificités culturelles et géographiques de chaque région. Cette cartographie permet d’identifier les zones les plus touchées et d’adapter les stratégies de lutte en conséquence.

Poursuivant, la conférencière souligne que l’une des particularités de WINs est de placer les femmes au cœur de sa stratégie. « C’est pourquoi nous plaidons pour que les engagements communautaires puissent tenir compte des femmes dans toutes leurs stratégies locales de lutte contre les Maladies Tropicales Négligées », a –t-elle dit.

En mettant en avant les compétences et les connaissances des femmes, WINs contribue à renforcer l’engagement communautaire et à améliorer l’accès aux soins pour les populations les plus vulnérables.

A noter que la présente conférence s’est tenue le 21 août 2024, et a réuni les participants de près de 35 pays tous membres du REMAPSEN.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

