Le Mali fait face à la menace du Covid-19. Les amis du Mali notamment la République Populaire de la Chine et l’Inde, sur sollicitation du Président de la Réplique du Mali, Ibrahim Boubacar Kéita, ont décidé d’être aux côtés du peuple malien pour faire face au Covid-19. L’assurance a été donnée, le 23 mars 2020, lors de la rencontre entre le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiébilé Dramé et les Ambassadeurs de la Chine (Zhu Living) et de l’Inde (Anjani Kumar) au Mali, en présence du Ministre de la santé et des affaires sociales, Michel Hamala Sidibé.

Zhu Living, l’ambassadeur de la Chine au Mali, s’est réjoui de cet entretien avec les autorités maliennes. «Sur la base des soixante ans d’amitié et de coopération, nous allons faire encore plus d’actions concrètes pour renforcer nos relations, afin d’atteindre un niveau plus élevé. Nous allons combattre ensemble cette épidémie pour le bien du Mali et de l’Afrique», a déclaré Zhu Living à sa sortie d’audience.

S’agissant de l’ambassadeur de l’Inde au Mali, Anjani Kumar, a sa sortie d’audience avec Tiébilé Dramé, il a fait savoir que les échanges ont porté la situation du Covid-19 et comment son pays peut coopérer avec le Mali pour lutter contre le Covid-19.

Il s’est dit ému du fait que le Mali ne soit pas touché par le coronavirus. Anjani Kumar a annoncé qu’il transmettra le message du gouvernement malien aux autorités indiennes pour qu’elles apportent leur soutien à notre pays qui demeure l’un des rares de la sous-région à n’enregistrer aucun cas de coronavirus.

Hadama B. Fofana

