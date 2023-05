Le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme (MACIHT) et le Haut Conseil National de Lutte contre le Sida (HCNLS), à travers son secrétariat exécutif, ont procédé ce mardi 22mai 2023 dans la salle de conférence du MACIHT, à la signature d’un Mémorandum d’Entente portant sur la mise en œuvre d’un engagement commun pour une élimination complète de la pandemie VIH /SIDA dans notre pays.

Cette signature qui a enregistré la présence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, M.Andogoly GUINDO et le Secrétaire Exécutif du HCNLS Dr Ichiaka Moumine Koné, marque le début d’une nouvelle ère de collaboration entre les deux services.

Intervenant à cette occasion, le ministre en charge de la culture a indiqué que cette cérémonie est pleine de signification d’autant qu’elle est consacrée à la matérialisation et à la formalisation d’une volonté commune du HCNLS et duMACIHT dans le processus de la lutte contre le Sida.Pour sa part le secrétaire exécutif du HCNLS, DR Koné a remercié le ministre du MACIHT pour sa coopération et son soutien dans la réalisation de ce Mémorandum. En outre il a souligné l’importance de mutualiser les efforts afin d’amplifier l’impact des interventions dans la lutte contre cette maladie. « Votre cabinet a apporté un intérêt capital à cette activité , cet intérêt relève de votre engagement à soutenir le leadership du chef de l’Etat Son Excellence le Colonel Assimie Goita dans le cadre de la lutte contre le VIH /SIDA au Mali, et à renforcer les actions du Secrétariat Exécutif du HCNLS dans cette bataille »a-t-il ajouté.

Ainsi ce document qui a été signé par les deux parties, constitue une avancée considérable dans le cadre de la lutte contre le sida au Mali et pour l’amélioration de la santé de la jeunesse malienne, en ce sens qu’il clarifiera les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante en vue de réaliser les objectifs de l’élimination du VIH et du Sida à l’horizon 2030.

Rappelons que le MACIHT occupe une place importante dans la stratégie nationale de lutte contre la maladie en tant que secteurs d’organisations de nombreux évènements qui drainent la foule mais aussi en tant que créateurs de contenus pouvant véhiculer des messages de sensibilisation pour un Mali sans VIH/SIDA.

