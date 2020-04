Face à la propagation de la pandémie Covid-19 au Mali, le Conseil National des Prix s’est réuni pour sa première session ordinaire de l’année 2020, le jeudi 2 avril, dans la salle de conférence du ministère de l’Industrie et du Commerce sous la présidence du ministre, Mohamed Ag Erlaf. A l’issue des travaux, le conseil a recommandé, au Gouvernement l’ouverture et la fermeture des marchés, supermarchés, alimentations et marchés permanents à bétail de 6 heures du matin à 16 heures.

Etat d’exécution des recommandations de la session précédente, état d’approvisionnement du pays en produit de première nécessité, évolution des prix des produits de première nécessité enfin, les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés. Tels étaient les point inscrits à l’ordre du jour de cette session

En effet, par rapport au dernier point, de cet ordre du jour, les administrateurs ont jugé nécessaire de recommander au gouvernement, durant toute la période de lutte contre la propagation du Covid-19, l’ouverture et la fermeture des marchés, supermarchés, alimentations et marchés permanents à bétail de 6 heures du matin à 16 heures.

En ce qui concerne les pharmacies, stations-services d’hydrocarbure, boulangeries et boutiques de quartiers, le conseil a souhaité, qu’elles s’ouvrent à 6 heures du matin et se ferment à 20 heures. Pour ce qui est des foires hebdomadaires en milieu rural, l’heure d’ouverture a été fixée à 6h et l’heure de clôture à 14 heures.

Au cours de cette session, le conseil a saisi l’occasion pour féliciter le Gouvernement par rapport à ses efforts afin d’assurer l’approvisionnement du Mali et la stabilisation des prix des produits de première nécessité malgré les difficultés liées à la pandémie Covid-19.

Cependant, il a exhorté les structures de contrôle à veiller sur l’application stricte des prix plafonds convenus entre les autorités et les opérateurs économique bénéficiaires des allègements fiscaux.

Le niveau des prix maîtrisé sur les marchés !

D’après le conseil des prix, au niveau des marchés les prix des différents produits sont relativement maitrisés.

Pour le sucre en poudre, le conseil annonce que le prix en gros de la tonne est arrêté à 450 000FCFA, soit 500FCFA/kg. Le conseil mentionne également que le prix du pain, de la baguette de 300g est de 250FCFA et la baguette de 150g à 125 FCFA.

S’agissant du riz brisé non parfumé, selon le conseil, la tonne est arrêtée en gros à 300 000FCFA, soit 350 FCFA/kg. De même, indique-t-il, le tourteau de coton est au prix de 140 000 FCFA la tonne en gros, soit 7 350 FCFA le sac de 50 Kg.

Selon toujours le conseil, le prix de la bouteille de gaz butane, B6 de 6Kg est plafonné à 2 910 FCFA et le prix de la bouteille de gaz B3 de 2,75Kg est plafonné à 1 335FCFA.

A noter que les membres du conseil national des prix ont fini par demander la poursuite des consultations, autour du projet d’un décret spécifique portant régulation des loyers à usage d’habitation.

Par Jean Joseph Konaté

