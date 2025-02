Fake off •Plusieurs médias et autorités publiques alertent sur ce défi, qui verrait des adolescents se filmer sur TikTok absorbant ce médicament. Nos recherches n’ont pas montré l’existence de telles vidéos

L’histoire ressemble furieusement à l’emballement médiatique qui s’était déjà produit en 2015. Il y a dix ans, des médias américains et britanniques s’inquiétaient déjà d’un « paracétamol challenge » sur les réseaux sociaux. Ce « défi » aurait alors consisté à encourager les adolescents à consommer une importante dose de la molécule, les exposant à un risque avéré de surdose qui peut être mortel. Déjà, les médias indiquaient que le défi se répandait via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter à l’époque. Pourtant, nos confrères du site américain de fact-checking Snopes, probablement intrigués par la rumeur, s’étaient alors penchés dessus et n’avaient pas trouvé de trace d’un tel défi.

En 2025, dix ans plus tard, l’histoire semble se répéter. Une série d’articles dans la presse française, dont 20 Minutes, suisse, italienne ou belge alerte sur un « paracétamol challenge », qui se répandrait cette fois-ci parmi les adolescents sur TikTok, le nouveau réseau favorisé par cette tranche d’âge.

Des risques avérés en cas de surdosage

L’alerte mobilise médecins et spécialistes, qui rappellent à juste titre les risques associés à un surdosage. « Des doses élevées de paracétamol peuvent entraîner des lésions graves au foie, pouvant nécessiter une transplantation, des dommages aux reins, une altération de la fonction cérébrale (encéphalopathie), un œdème cérébral et, dans les cas extrêmes, la mort », écrit le centre antipoisons belge, qui a publié une mise en garde. En France, c’est l’inspection d’académie du département normand du Calvados qui appelle à la vigilance.

Pas de vidéos avec le mot-clé « paracetamol challenge »

Toutefois, nos recherches n’ont pas montré qu’un tel phénomène existe pour le moment en France. Sur TikTok, une recherche avec les mots-clés « paracetamol challenge » ou « Doliprane challenge », la marque de paracétamol la plus vendue en France, renvoie vers des vidéos d’experts ou d’internautes mettant en garde contre la tendance. Nous n’y avons pas trouvé de vidéos d’adolescents se mettant en scène consommant ce médicament. Auprès de BFMTV, TikTok a confirmé ne pas avoir trouvé d’éléments pointant vers l’existence de ce défi.

Ce n’est pas la première fois que des médias se penchent sur des phénomènes TikTok à la réalité douteuse : en 2019, c’était le « Momo challenge » qui alertait rédactions et parents. Plus proches de nous, en 2023, c’est le « boat jumping challenge », un défi consistant à sauter d’un bateau en marche, qui avait trouvé un chemin dans la presse de l’Etat américain de l’Alabama, avant d’être démenti.

