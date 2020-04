Les chefs d’état membres du bureau de l’Union africaine (UA) ont eu, le 26 mars et le 3 avril derniers, deux réunions pour préparer la réponse de l’Afrique à la menace que le Covid-19 fait peser sur nos peuples et nos pays. C’est suite à ces rencontres qu’une téléréunion du bureau de l’Union africaine au niveau des ministres s’est tenue, il y a quelques jours, pour organiser le suivi des décisions prises par les chefs d’état de l’UA. Au nombre de ces décisions, figure la création d’un Fonds spécial de l’UA contre le Covid-19.

Après la rencontre, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a confié à la presse que le Fonds est créé et un conseil d’administration est en train d’être mis en place. Au nom de l’Afrique de l’Ouest, a-t-il souligné, notre pays a désigné un de nos compatriotes pour être membre du conseil d’administration du Fonds. Il a, ajouté que les pays membres du bureau de l’UA ont fait des annonces immédiates. à ce propos, le Mali, a précisé le ministre Dramé, a annoncé une contribution de 2 millions de dollars (environ 1 milliard de Fcfa) à ce fonds.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a indiqué que de nombreuses organisations internationales comme la Banque africaine de développement, l’Union européenne et le G-20 ont fait des annonces.

