Santé : Les hôpitaux de Bamako et de Kati en grève de dix jours à partir de ce matin

Afin d’avoir des meilleures conditions de travail, de doter les hôpitaux de Bamako et de Kati d’appareils adéquats en faveur de la satisfaction des besoins des malades, de rehausser le plateau technique et d’inviter l’administration à entamer des négociations aboutissant à l’amélioration des conditions de travail, les hôpitaux de Bamako et de Kati observeront une grève de dix jours à partir de ce jeudi 22 avril 2021.

Le Syndicat National de la Santé, de l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille (SNS-AS-PF) ainsi que les comités CHU Gabriel Touré, Poing G, l’Hôpital du Mali, l’hôpital Dermatologique et CHU Kati, vont une grève de dix jours, à compter à partir de ce jeudi 22 avril 2021. Les grévistes exigent entre autres : le respect des engagements pris par les autorités ; la sécurité du personnel et l’amélioration des conditions d’accueil, d’hospitalisation et de soins des patients ; mettre le personnel Bi-appartenant dans ses droits ; la proclamation des résultats des concours de recrutement des attachés et chargés de recherche organisés en 2018 et 2019 ; l’avènement d’une bonne gouvernance hospitalière ; le rehaussement des plateaux techniques défaillants ; le règlement du problème foncier des hôpitaux du (point G, de Gabriel Touré et de l’hôpital dermatologique ). Signalons que cette grève des hôpitaux intervient au moment où notre pays est fortement touché par la covid-19 avec une montée significative des nouveaux cas de contamination chaque jour ainsi que des cas de victimes.

