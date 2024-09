Santé sexuelle et reproductive : WomenTech lance un projet sur la sensibilisation des filles sur l’hygiène menstruelle en milieu scolaire

Ce projet lancé à Bamako est une initiative de Women Tech Mali pour promouvoir la Santé sexuelle et reproductive de la jeune fille. Son objectif vise à mener des activités de sensibilisation dans les milieux scolaires de Bamako et environnant en faveur des jeunes filles sur l’hygiène menstruelle et la santé de reproduction. Pour cette association, l’éducation à la santé sexuelle et reproductive demeure une composante essentielle de la promotion de la santé de la fille. Ce faisant, Women Tech Mali estime qu’elle exige une acquisition d’aptitudes individuelles qui permettent aux personnes recevant les informations afin qu’elles deviennent des acteurs de leur maintien en bonne santé.

Selon un document technique de l’association, presque chaque femme et chaque fille durant la puberté à la ménopause voit en moyenne ses règles en moyenne tous les 28 jours pendant environ 5 jours. « Ce processus biologique normal, appelé période de la a menstruation, est entourée de silence, de mythes et de tabous, et fait même l’objet d’une stigmatisation », soulignent les responsables de Women Tech qui pensent que la sensibilisation des jeunes filles sur les pratiques d’hygiène menstruelle et la santé reproductive en milieu scolaire » est une nécessité et une bonne initiative financée par l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS). La population estimée à 22 395 489 d’habitants suite au dernier recensement publié en 2021 avec 47,2 % de jeunes de moins de 15 ans.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

