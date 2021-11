Le samedi 13 novembre dans la matinée, la Pyramide du souvenir a servi de cadre pour la commémoration du 1er anniversaire du décès de l’ancien président du Mali Amadou Toumani Touré dit ATT. Cette cérémonie est initiée par le Club des Amis d’Amadou Toumani Touré qui a décidé de faire un vibrant hommage à leur mentor décédé le 10 novembre 2020.

Cette cérémonie a enregistré la présence d’anciens ministres, directeurs de cabinet, des compagnons et la famille de l’illustre défunt, Amadou Toumani Touré (ATT). Tous venus témoigner leur reconnaissance envers ce grand homme d’Etat qui a tout donné pour sa patrie. Lui rendre un hommage est un devoir ultime pour toute la nation.

Dans sa déclaration, la Directrice de la Pyramide du souvenir, Fadima Coulibaly a exprimé son réel plaisir d’accueillir dans ses locaux la famille et les proches de Feu le Président ATT. D’après elle, la Pyramide du souvenir est le lieu qui est dédié à la mémoire citoyenne et symbole du souvenir de la lutte héroïque de notre peuple pour la démocratie et la sauvegarde des droits des citoyens.

« La Pyramide du souvenir se réjouit de votre présence en son sein ce matin puis qu’ATT est le principal acteur de ce combat pour la liberté et la démocratie », a-t-elle déclaré. Pour elle, ATT est un digne fils de l’Afrique combattante qui a des qualités gigantesques. «Ce grand homme humble, patriote, bâtisseur, panafricaniste, humaniste, artisan de la paix mérite la reconnaissance et l’hommage qu’il faut pour la sauvegarde de ses idéaux », a-t-elle dit. C’est pourquoi, elle n’a pas manqué d’inviter le Club des Amis d’ATT à redoubler d’efforts pour la sauvegarde de la paix et la justice comme a été le combat d’ATT pendant toute sa vie.

Dans son allocution , le Président du Club des Amis d’ATT, Ousmane Tapily a déclaré que cela fait un an que Dieu a arraché à notre affection l’ancien président de la République Amadou Toumani Touré , soldat de la démocratie, ami des enfants, lumière des femmes et hommes de paix. D’après lui, le Club des Amis d’ATT est presque représenté partout au Mali, dans certains pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie. Et de déclarer qu’à l’occasion de cette première journée commémorative de Feu ATT, il s’agira de se remémorer sur tous ses bienfaits. « Car chacun d’entre nous bénéficie au quotidien des retombées de ses deux mandats consécutifs » a-t-il fait savoir. Et de citer comme œuvres de l’homme d’Etat, entre autres, les infrastructures routières, les hôpitaux, les écoles, les logements sociaux(ATTBOUGOU) et Assurance Maladie Obligatoire (AMO) etc. il a indiqué qu’à l’occasion de l’anniversaire du décès de leur mentor ils ont organisé des activités, telles une journée de don de sang à l’hôpital Mère Enfant « le Luxembourg »,une journée de solidarité pour les déplacés du Nord et du Centre au camp des réfugiés de Faladié, une journée de solidarité pour les malades mentaux à la psychiatrie de Point G et une journée de recueillement sur la tombe d’ATT à Hamdallaye.

Il a informé que le Club des Amis d’ATT va changer de nom, et deviendra l’Association pour la Défense des Idéaux d’ATT (ADI-ATT). « Je ne pourrais terminer mon allocution sans remercier toutes les personnes qui ont apporté leur soutien de près ou de loin pour le bon déroulement de cette cérémonie », a-t-il déclaré.

A la fin de la cérémonie l’on a assisté à des prestations théâtrales, poétiques, artistiques sur la vie et le parcours d’ATT. Dans la même veine, des personnalités proches d’ATT ont fait des témoignages éloquents sur le parcours de ce grand homme, artisan de la paix. Et l’instant était émotif, vue la place qu’à occuper ATT dans leur vie et la vie de tous les Maliens. Parmi les personnes qui ont fait des témoignages il y a Nouhoum Togo, Kadi Barry, Moussa Sissoko etc.

Adama Tounkara (stagiaire)

