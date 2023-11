26e session ordinaire du conseil d’administration de la CANAM : Les 5 axes stratégiques du programme d’activités de 2023

Les locaux du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm) ont servi de cadre à la 26ème session ordinaire du conseil d’administration de la Canam. L’occasion a été propice pour le président du conseil d’administration, Mamady Kané, de livrer les 5 axes stratégiques de l’année 2023. C’était ce lundi 30 octobre 2023.

Pour un management de qualité, les responsables de la Canam ont cogité. Les réflexions ont abouti à l’élaboration du programme d’activités pour l’année 2023. Selon le président du conseil d’administration, Mamady Kané, il est construit autour de 5 axes stratégiques. Et cela, dit-il, conformément au plan de développement stratégique 2021-2025 de la Canam. Partant, il dira que ce plan sert de base au système de management de la qualité en vue de la certification ISO 9001 version 2015.

A l’en croire, les axes stratégiques sont accompagnés d’objectifs opérationnels. De son point de vue, il s’agit de la couverture des populations cibles du Ramu, la mobilisation des financements et la durabilité du Ramu, la maîtrise des prestations et la qualité des services de santé, la maîtrise des processus délégués et la performance organisationnelle.

Partant, il a ajouté que les activités programmées s’articulent autour de 4 résultats stratégiques majeurs qui sont la mobilisation et l’allocation de ressources financières accrues, en tenant compte des disparités, l’amélioration de la gestion financière du secteur, l’extension de la couverture des populations par les systèmes de protection sociale, l’amélioration de la performance des organisations de l’économie sociale et solidaire.

Parlant du projet de budget, le PCA Kané a fait savoir qu’il se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 99 267 019 682 FCFA, soit une augmentation de 13,46 %. « Les recettes comprennent les produits techniques (cotisations) et les recettes diverses (autres produits techniques, recettes de production, intérêts et dividendes reçus, autres produits exceptionnels), représentant respectivement 97,51 % et 2,49 % des recettes totales », a-t-il expliqué. Avant de renchérir que les produits techniques ont augmenté de 13,22 %, tandis que les recettes diverses ont connu une hausse de 23,32 %.

Selon l’orateur du jour, les produits techniques se chiffrent à 96 797 019 682 FCFA en 2023, comparé à 85 491 167 927 FCFA en 2022, soit une augmentation de 13,22 %. « Les dépenses techniques s’élèvent à 71 868 059 033 FCFA, représentant 72,40 % des dépenses totales, avec une variation de 14,90 % entre 2022 et 2023 », a-t-il détaillé. De son avis, les dépenses d’investissements et d’équipements s’élèvent à 7 741 000 000 FCFA, soit 7,80 % des dépenses totales, avec une hausse de 4,95 % par rapport à 2022. Enfin, dit-il, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 19 657 960 649 FCFA en 2023, comparé à 17 569 724 536 FCFA en 2022, soit une hausse de 11,89 %, représentant 19,80 % des dépenses totales.

Bazoumana KANE

