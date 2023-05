Le ministère de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions a organisé le mardi, 23 mai 2023 la 4ème session d’appropriation du projet de constitution à l’intention des partis politiques et des faitières des organisations de la société civile. C’était au CICB en présence du ministre Ibrahim Ikassa Maiga, de madame le ministre déléguée auprès Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Sékou Dicko, le ministre Abdoulaye Diop des affaires Etrangères, les représentants des partis et Regroupements politiques, les représentants des faitières des organisations de la société civile, les membres de la Cellule de coordination de la mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation du projet de constitution ainsi que les Experts.

Prenant la parole pour l’ouverture de la séance, le ministre de Refondation, M. Maiga a rappelé que les forces vives de la Nation, réunies lors des Assises Nationales de la Refondation, tenues en décembre 2021 ont adopté 517 recommandations qui posent les bases de la refondation voulue de l’Etat et de la Nation. Parmi ces recommandations, figurent en bonne place le chantier des réformes politiques et institutionnelles. Pour donner vie à ces recommandations, le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, par décret du 10 juin 2022, créé la Commission de rédaction la nouvelle Constitution, constituée de 25 personnalités compétentes dans divers domaines, explique le ministre de la Refondation.

A la recherche d’un large consensus, poursuit-il, cette Commission a consulté « l’ensemble des forces vives de la Nation », tout en prenant en compte les résultats des travaux de toutes les tentatives de réforme constitutionnelle de ces trente dernières années ainsi que les conclusions de différents foras nationaux sur la question.

‘’Après la remise officielle du projet de constitution finalisé, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi GOITA a instruit au Gouvernement de procéder à sa large vulgarisation. Dans le cadre de l’exécution de cette instruction, un Comité de Pilotage pour la Vulgarisation du projet de Constitution fut créé par le Premier ministre, Chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla MAIGA et placé auprès du Ministre de la Refondation de l’Etat. Depuis le mois de mars 2023, le Comité de pilotage, s’est mis à la tâche pour produire les documents d’orientation, concevoir les supports de communication et préparer la phase de la mobilisation citoyenne pour présenter l’esprit et le contenu du projet de constitution afin de sensibiliser le public, indique-t-il’’.

A ses dires, la nouvelle Constitution, plus qu’une priorité, est une Impérieuse nécessité fondamentale pour la reconstruction de l’Etat et de la Nation. Le ministre Ikassa a invité à de francs débats, productifs et riches en contributions, en vue de mieux apprendre, comprendre ou appréhender la proposition de la nouvelle constitution. Par ailleurs, le ministre Maïga insiste sur le caractère inédit, il souligne que les principales dispositions du projet de Constitution sont innovantes refondatrices.

L’expert du jour, Pr. Coulibaly a, dans sa présentation, a expliqué les grandes lignes du projet de constitution.

Au terme des échanges, un débat très animé les parties prenantes à cette rencontre ont rassuré les autorités en déclarant leur adhésion.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :