Lors du conseil des ministres du 29 mars 2025, le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a mis en relief le bilan des mandats de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) à la présidence de l’Association africaine des services d’emploi publics (AASEP) et à la vice-présidence de l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) de 2018 à 2025. L’ANPE représente le Mali au sein de ces deux organisations.

Et au cours des mandats du Mali à la tête des deux associations, plusieurs actions ont été menées. Il s’agit, entre autres, du renforcement des capacités des services d’emploi publics des États membres à travers l’organisation de formations pour les «Conseillers emploi» ; de l’amélioration de la gouvernance interne de l’Association africaine des services d’emploi publics ; de la digitalisation des services ; de la promotion des emplois verts…

Au vu de ces résultats, le Mali (à travers l’ANPE) est sollicité pour briguer un 3ᵉ mandat 2025-2028 à la présidence de l’Association africaine des services d’emploi publics et à la vice-présidence de l’Association mondiale des services d’emploi publics. Ces mandats permettront de finaliser les projets engagés et d’assurer la continuité du leadership malien dans le domaine de l’emploi public. Une mention spéciale a été faite à Mme Oumou Sall Seck, ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle pour sa pro-activité et son leadership valorisant l’esprit collégial !

Naby

