L’ONG ICCO Coopération, dans le cadre du programme l’Alliance pour l’engagement citoyen (AEC), a lancé, le mardi 10 septembre, à Bamako, un concours d’œuvres médiatiques pour plus de lobbying et de plaidoirie sur l’insécurité alimentaire au Mali. C’était sous l’égide du chargé de programme de l’AEC (Alliance pour l’Engagement Citoyen), Kouassi Sébastien Dohou.

Au Mali, à cause des conflits, des aléas climatiques et les difficultés socio-économiques, le nombre de personnes dans le besoin, surtout alimentaire, augmente quotidiennement. C’est pourquoi, l’ONG ICCO Coopération a initié un concours de production d’œuvres médiatiques afin de lutter contre l’insécurité alimentaire.

Cette stratégie, selon ses initiateurs, consiste à mieux impliquer les médias dans la lutte contre l’insécurité alimentaire au Mali. Ce concours vise à rendre plus audible et visible les dysfonctionnements dans les choix de politiques et des stratégies. Elle a également pour but de rendre plus sensibles les décideurs gouvernementaux aux cris des victimes et aux risques associés à leur association et enfin de favoriser la diversification de la production agricole.

Selon le chargé de programme de l’AEC (Alliance pour l’Engagement Citoyen), Kouassi Sébastien Dohou, ce concours est une démarche pour porter l’information aux décideurs sur le problème de l’insécurité alimentaire au Mali. Il a ajouté que l’un des objectifs du concours est de faire en sorte que des décisions pertinentes soient prises par les décideurs maliens concernant l’insécurité alimentaire.

Le concours de production d’œuvres médiatiques sur l’insécurité alimentaire au Mali sélectionne et récompense les meilleures productions d’œuvres médiatiques sur ladite problématique. Il concerne tous les types des médias : radio, télévision, presse écrite et presse en ligne.

Pour y participer, les candidats doivent déposer leurs œuvres (publiées en 2019) avant le 31 octobre 2019 à 14 h, délai de rigueur. Trois œuvres seront récompensées dans chaque catégorie. Les prix vont des lettres de remerciements aux récompenses en nature.

ICCO Coopération, convient-il de rappeler, est une ONG néerlandaise, qui œuvre dans trente-six pays à travers le monde, dont deux en Afrique de l’Ouest (le Bénin et le Mali).

Abdrahamane Sissoko

Commentaires via Facebook :