Association malienne des personnes de petite taille (AMPPT) Une lecture du Saint Coran pour le 3e anniversaire du décès d’ATT

Dans le cadre de la commémoration du troisième anniversaire de la disparition du général Amadou Toumani Touré (ATT), l’Association malienne des personnes de petite taille (AMPPT) a organisé le samedi 11 novembre dernier à son siège, une lecture du Saint Coran pour le repos éternel de l’âme du disparu. En plus de cela, un match de football a été organisé. Elle a opposé les personnes de petite taille aux personnes atteintes de l’handicap.

Les deux activités se sont déroulées en présence de Mme Diarra Kady Barry, présidente de l’Association malienne des personnes de petite taille (AMPPT), Amadou Diarra, président de la Fédération malienne de sports pour personnes handicapées, Moussa Sissoko, un proche ami du défunt ATT, Aminata Sissoko, membre du spécial olympique, Aboubacar Sissoko dit Eros, protocole de la présidence. C’est avec la lecture du Saint Coran que les activités de commémoration du troisième anniversaire de la disparition du général Amadou Toumani Touré par l’Association malienne des personnes de petite taille ont commencé. Au siège de l’AMPPT, les marabouts ont lu le Coran et terminé par une grande prière afin que sa grâce puisse atteindre l’âme du disparu.

Après la lecture du coran, un match de gala a été organisé sur le terrain de football du Centre de référence de basket-ball (CRB) par l’Association. Elle a opposé les personnes de petite taille aux personnes atteinte de handicap physique. Cette rencontre a tourné à l’avantage des personnes de petite taille par le score de 1-O. L’unique but de la partie a été marqué par Moussa Traoré.

A la fin des deux activités, la présidente de l’AMPPT, a rendu un vibrant hommage à feu Amadou Toumani Touré pour tout ce qu’il a fait pour le Mali. “Je tiens personnellement à rendre hommage à notre regretté père, ami des enfants, l’homme de paix et de consensus, patriote, un bâtisseur, l’homme qui a porté le Mali et les enfants dans son cœur, il s’agit bien de l’ancien président de la République du Mali, Son Excellence feu Général Amadou Toumani Touré qui nous a quittés le 10 novembre 2020. L’occasion est opportune pour exprimer nos pieuses pensées pour toutes les vies humaines et les familles endeuillées par faute de paix et de stabilité dans notre pays depuis une décennie. Nous prions pour le repos de l’âme des disparus et à toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés”, a-t-elle indiqué. Elle a précisé qu’ATT a été pour elle un père, un frère, un humaniste et un grand acteur dans le processus d’intégration sociale des personnes handicapées et particulièrement les personnes de petite taille sur tous les plans. “Feu Général Amadou Toumani Touré fut un grand-officier qui œuvrait toujours pour la paix grâce à son courage, son sens élevé d’humanisme. L’objectif principal visé par l’organisation de ce mémorial est de rendre un vibrant hommage à ce grand homme pour services rendus à notre nation”, a-t-elle conclu.

Mahamadou Traoré

