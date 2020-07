Bamako: De nouveaux affrontements en cours entre manifestants et forces de l’ordre

Après une journée relativement calme, hier dimanche, les hostilités entre manifestants et forces de l’ordre ont repris, ce lundi matin, à Bamako vers 10h. Plusieurs coups de feu ont été entendus à Badalabougou, non loin de la mosquée de l’Imam Mahmoud Dicko.

Maliweb.net – On déplore au moins un mort et plusieurs blessés par balles réelles. La pluie qui arrose Bamako n’a pas arrêté les manifestants. Pour l’heure, les forces de l’ordre n’ont pu arriver au niveau de la mosquée de l’imam Dicko. Mais on entend encore des tirs sporadiques non loin de là. Très peu de Bamakois sont sortis ce matin. Les débris des barricades çà et là donnent à la ville un air de ville fantôme.

Pourtant, avec les appels au calme lancés de part et d’autre, hier, avaient croire à tort qu’il n’aurait pas d’affrontements. Aussi, la rencontre tard dans la nuit, à 1h du matin, entre le Premier ministre et l’Imam Dicko devait calmer les choses. Il n’en est rien pour l’instant.

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

Commentaires via Facebook :