Banamba : Célébration de la 15ème Edition du mariage collectif

Banamba, 3 mai (AMAP) La 15ème édition du mariage collectif de Banamba a été célébrée au Centres principal et secondaire (Ouléni et Bamarobougou) de la marie de la commune rurale de Banamba dans de très bonnes conditions. De la veille au jour du mariage proprement dit, la mairie a célébré le mariage de 356 jeunes couples.

Ces résultats ont été enregistrés grâce à l’appui matériel et financier des partenaires sponsors. Il s’agit de la nouvelle Parfumerie Gandour de Côte d’Ivoire et Universelle beauté du Mali. Les forces vives du cercle, les partenaires sponsors, les invités de marque, les forces de sécurité, les médias, les visiteurs ont tous répondu présents à l’évènement socio culturel à caractère festif et économique.

A titre de rappel, le mariage collectif de Banamba est un évènement socioculturel qui a lieu chaque année suivant le croissant lunaire sur décision des sages de la ville. De façon délibérée par les sages du vestibule c’est la 3ème et dernière année que le mariage collectif coïncide avec le mois de mai : c’est triennal. Après, ce sera un autre mois pour le choix du mariage collectif pour trois ans en tenant toujours compte du croissant lunaire, selon une source de la chefferie. L’objectif de cela est de se rapprocher de l’hivernage, d’après nos sources.

Le centre principal d’état civil et les centres secondaires de la commune ont au total célébré cette année 356 mariages en majorité jeunes. Après les mots de bienvenue du Représentant de la chefferie Mambé Simpara suivis de l’intervention du Maire Ousmane Baye Simpara et des partenaires sponsors (Universelle Beauté et Parfumerie Gandour), le préfet Souleymane Tembely a prodigué de sages conseils aux jeunes couples.

Au nom du cercle et au sien il a formulé les vœux ardents afin que Dieu accorde aux jeunes mariés l’entente parfaite et des enfants bénis. Le préfet Tembely a demandé aux parents des mariés de bien vouloir les accompagner tout au long de leur vie conjugale par des conseils et autres soutiens constructifs de foyers où il fait bon vivre.

Le représentant de l’Etat a saisi cette occasion pour remercier les partenaires sponsors, notamment Nouvelle Parfumerie Gandour et Universelle Beauté pour leur appui multiforme évalué à des dizaines de millions tout en leur demandant de consolider et de pérenniser leurs actions en faveur de cette initiative légendaire.

M. Tembely a également remercié tous ceux qui se sont investis de façon matérielle, financière et morale pour la réussite des festivités en faveur des mariés, notamment l’équipe communale, la chefferie, l’AJADB, les parrains, les marraines, les associations féminines, la jeunesse pour enfin déclarer lancée la cérémonie de la 15ème édition 2024 de la célébration des mariages collectifs de Banamba.

Au regard de cette tradition historique et séculaire que la Nouvelle Parfumerie GANDOUR CI, dans sa politique sociale, accompagne la mairie de la commune rurale de Banamba pour la réussite de ce grand évènement culturel qui célèbre et fête l’union de plusieurs couples (356) et cela depuis 15 ans, nous souligne M. Julien, Agent commercial de la Nouvelle Parfumerie Gandour.

Leader de la parfumerie et de la cosmétique en Afrique, la Nouvelle parfumerie Gandour élabore et fabrique des produits de qualité, depuis maintenant 58 bonnes années, cela fait de la structure une référence dans le domaine, nous confie M. Julien.

Mettant un point d’honneur à offrir à sa clientèle des produits performants et adaptés à tout âge, tout type de peau, tout pouvoir d’achat, la Nouvelle Parfumerie Gandour tisse un peu plus chaque jour des liens forts avec les consommateurs.

L’Agent commercial de la Nouvelle Parfumerie Gandour nous indique qu’au fil des années de recherche et grâce à sa collaboration avec des cosmétologues, dermatologues, esthéticiennes et instituts de beauté à l’échelle internationale cette structure a su développer des produits d’excellente qualité en soin capillaire, corporel, hygiène et bien-être, soin de bébé et parfumerie.

Dans cette passion de toujours offrir le meilleur, la Nouvelle Parfumerie Gandour a reçu plusieurs distinctions au nombre desquelles on cite le prix Ivoirien de la qualité et le prix d’excellence de la meilleure entreprise éco citoyen etc. Ces prix sont une reconnaissance qui appuie la politique qualité de l’entreprise qui travaille dans le strict respect des normes de qualité depuis la sélection des matières premières jusqu’à la mise à disposition du consommateur du produit fini. Grâce à cette rigueur, notre structure est certifiée ISO 9001 depuis 2007, selon M. Julien.

Les produits de la Nouvelle Parfumerie Gandour fabriqués en Afrique et précisément en Côte d’Ivoire sont commercialisés dans le monde entier. Disposant de son centre de production et de développement de recherche en cosmétologie notre entreprise étend ses unités de production à travers l’Afrique, notamment au Sénégal, au Maroc, au Togo et au Cameroun.

Ainsi, dans sa quête de satisfaction de sa clientèle, cette structure développe des formules uniques et novatrices. Leur performance repose sur un savoir-faire depuis longtemps reconnu, l’utilisation de techniques de pointe et une maitrise absolue de l’esthétique de la peau, de l’hygiène buccodentaire puis refléter la personnalité à travers les senteurs (parfums). Les secrets de fabrication et leur extraordinaire plaisir d’utilisation sont la marque infaillible de la qualité de la nouvelle parfumérie Gandour plébiscitée par des générations de femmes, nous souligne M. julien.

C’est dans cette optique que la nouvelle parfumerie Gandour présente quelques produits comme la gamme Dermo-Expert Skin en abrégé D.E.S 5.5, concentré en d’huile de baobab, riche en vitamine A et E, au pouvoir régénérant idéal pour clarifier la peau tout en garantissant un teint clair et lumineux, ensuite le dentifrice white up à base de charbon actif et de menthe fraiche qui assure des dents parfaitement blanches et une meilleure protection bucco-dentaire et enfin des pures essences de parfum sans alcool touch. Une seule touche suffit pour avoir un parfum intense, fort, frais et longue durée, a-t-il signalé.

Au delà de tout propos, c’est donc un réel plaisir pour la Nouvelle Parfumerie Gandour de coiffer les nouvelles mariées, d’offrir aux couples les gammes D.E.S 5.5 et de permettre aux jeunes couples de s’équiper en gagnant par tirage au sort des cadeaux comme Motos Djakarta, lit , coiffeuse, armoire, salon complet, réfrigérateurs, humidificateurs, ventilateurs, tapis pour salon, lampadaires solaires, mini chaines, postes téléviseurs, glacières, bouteille de gaz , tables à manger et des paniers secrets de femmes. Ces cadeaux mis en jeu par le partenaire sponsor étaient au nombre de 77 lots pour 77 jeunes couples nouvellement mariés.

Les lauréats des gros lots sont les suivants :

Le lot n°4 une moto djakarta a été gagnée par le couple Bourama Diarra et Kadia Kéïta et remise par la Sous-préfet Centrale Aya Boccoum ;

Le lot n°3 une moto Djakarta enlevée par le couple Amadou Bolly et Batoma Sylla et remise par le Maire Ousmane Baye Simpara;

Quant au lot n°2 une chambre complète (lit, armoire et coiffeuse) a été retirée par le couple Djankinè Coulibaly et Fatoumata Sangaré et remise par l’Adjoint au préfet Oumar Touré.

Pour le lot n°1 un salon complet (fauteuils et table) a été enlevé par le couple Boubacar Coulibaly et Bintou Sininta et remis par le Préfet Souleymane Tembely.

Le 1er couple qui a fait son entrée dans la cour de la mairie a reçu une table à manger en bois et accessoires avec un humidificateur.

Au cours de la cérémonie, nos autorités administratives, politiques et coutumières ont chacune reçu de la Nouvelle Parfumerie GANDOUR CI chacune de ses gammes de produits ainsi que pour le grand public. Tous ces acteurs impliqués joyeux ont félicité et remercié le partenaire Gandour pour avoir tissé des rapports de partenariat fructueux avec la mairie de Banamba en matière de la promotion socioculturelle de la commune.

Toutes les actions de sponsoring évaluées ont coûté 19 millions à la Nouvelle Parfumerie GANDOUR CI.

Abdoulaye Traoré

Amap/Banamba

