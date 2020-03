Campagne de sensibilisation pour la pleine participation de la société civile dans le renforcement de la gouvernance locale, la citoyenneté responsable et de l’engagement dans la consolidation de la paix. Les jeunes membres de la jeune chambre internationale-Mali en ont été outillés durant deux jours de travaux qui furent sanctionnés par la signature d’une charte de non-violence. Olympe hôtel a servi de cadre pour la session. C’était du 13 au 14 février dernier.

C’est une lapalissade de dire qu’en cette période de crise la jeunesse a plus que jamais besoin d’enseignement pour se frayer un chemin par lequel elle participer aux œuvres de construction nationale. Dans les zones où sévit les conflits les jeunes ont été endoctrinés et recrutés et engagés dans des combats et ceux qui s’y refusent s’exposent à toutes sortes d’exactions .Dans certains milieux ils sont d’ailleurs utilisés comme boucliers humains. La crise multidimensionnelle que le Mali a connu en 2012 a paralysé le système éducative empêché certains jeunes non scolarisés à travailler dans les champs ou dans les entreprises. Ainsi font ils face à des obstacles qui nuisent à leur epanouissement.Une autre situation, et non des moindres, le taux de chômage élevé, après les études le manque d’instruction et la paupérisation grandissante augmentent leur vulnérabilité et les exposent à la manipulation et au recrutement par les groupes extrémistes. Pour toutes ces raisons sus mentionnées les jeunes ont besoin d’être outillés sur la citoyenneté responsable, sur le rôle proéminant à jouer dans le processus de paix sans laquelle tout développement durable demeure compromis.

Dans le cadre de la résolution 2423 du conseil de sécurité de l’ONU et en vue d’assurer la mise en œuvre effective et sans délai de l’accord pour la paix et la réconciliation, la coordination alternative dette et développement (CAD-MALI),la jeune chambre internationale (JCI-MALI) se sont donnés la main pour entreprendre une campagne citoyenne afin d’informer largement leur camarade d’Age de tout l’enjeu du renforcement de la gouvernance et de l’engagement dans la consolidation de la paix. C’est aussi une campagne de sensibilisation de l’éveil de conscience des jeunes sur leur droits et devoirs civiques , leur implication dans la gestion de la chose publique .

La présente campagne cadre bien avec l’approche communautaire 2020 de JCI MALI qui met l’accent sur la citoyenneté. La mandature 2020 de la JCI MALI est placé sous le thème : « L’engagement et synergie d(action facteur de cohésion au Mali » rappelait le représentant de la jeune chambre internationale Mali à la cérémonie d’ouverture avant d’ajouter que ledit projet aidera leur organisation à atteindre tout son objectif. Johan Adanson de la MINUSMA révèlera que le projet formera au moins 560 jeunes en République du Mali sur leur rôle citoyen et leur apport dans la mise en œuvre de l’accord de paix et de reconciliation.Selon elle, la jeunesse de la population malienne est un atout qu’il faudra saisir avec beaucoup d’engagement et d’espoir pour l’avenir. La minusma est dans son rôle d’initier des espaces de rencontre et d’échange sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Ouvrant les travaux le ministre des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, Amadou Thiam, rappellera que l’amélioration de la bonne gouvernance doit venir de l’intérieur et être appropriée par les citoyens. Les organisations de la societé civile ont donc un rôle clef a jouer car elles entériner et légitimer la position gouvernementale, fait connaitre le ministre, en précisant que le rôle du premier plan doit leur revenir.

Les travaux furent un véritable succès, car les participants ont été mieux outillés sur le processus d’accord pour la paix et la réconciliation et la mise en œuvre de celle-ci. Le mandat de la minusma surtout la résolution 2480, y a été abordée. Les travaux ont été également l’occasion d’organiser des focus groupes afin de permettre aux de s’exprimer sur les questions de citoyenneté. L’élaboration d’une charte sur la non-violence, signée par les participants, a sanctionné les travaux.

Les régions de Ségou ; Mopti ; Tombouctou ;Gao ;Menaça ;Taoudéni ;Douentza ;Bandiagara seront concernés par le projet où, la capacité des jeunes sera renforcée.

Baba Diarra

