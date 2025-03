La Fondation Orange Mali a exprimé à la communauté chrétienne malienne sa solidarité en cette période de carême. En effet, fidèle à ses valeurs d’inclusion, de respect des diversités religieuses et d’entraide, la fondation a procédé le mercredi 27 mars 2025 à une importante donation comprenant plus d’une tonne de vivres et des paniers spéciaux destinés aux familles démunies. La remise s’est déroulée à l’Archevêché de Bamako sous la directive de l’administratrice générale la fondation, Djénébou Diallo.

Le Carême, moment de recueillement, de partage et de solidarité envers les plus vulnérables, a été l’occasion pour la Fondation Orange Mali de témoigner de son engagement envers la communauté chrétienne malienne. Le don comprenait du riz, du sucre et des paniers spéciaux contenant des aliments de base et des produits utiles pour le Carême, afin d’accompagner les familles dans la préparation des repas de fête.

La cérémonie de remise a été idoine pour l’administratrice générale de la Fondation Orange Mali de rappeler l’esprit de la donation, à savoir leur engagement à promouvoir l’unité nationale et le respect des diversités culturelles et religieuses au Mali. Et de montrer que la solidarité ne connaît pas de frontière ni de différence et qu’elle est un socle commun qui réunit toutes les communautés.

En réceptionnant les vivres, l’ Abbé Abel Kassogué, secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali, a remercié cette générosité, et a salué la fondation pour sa générosité envers les différentes confessions malienne. Tout en assurant que les vivres seraient utilisés à bon escient au profit des personnes vulnérables. Il n’ a pas manqué de souhaiter une bonne fin de Ramadan à la communauté musulmane. Quant à l’Abbé Jean Marie Traoré, il a béni la Fondation Orange Mali en formulant des vœux de prospérité à son égard.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

