Le terrain de Football du groupe scolaire de kolokani a servi de cadre au lancement de la caravane de sensibilisation sur les Violences Basées sur le Genre et autres pratiques néfastes à l’endroit de la jeune fille. La cérémonie était présidé par le er adjoint au Préfet de Kolokani, Siaka Sanogo en présence de la direction régionale de la promotion de la femme de Koulikoro, Sanakè Traoré et Esaie Coulibaly, des dirigeant de l’ONG Tagnè, Paul Mariko, Huseini Diallo. Cette caravane vise à protéger et promouvoir les droits des filles au Mali en générale et dans le cercle de Kolokani en particulier. C’était du 30 au 3 octobre 2019.

Dans le cadre de la mise de la en œuvre du Programme ConjointUNFPA-UNICEF « Promotion Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs, lutte contre l’excision et les mariages d’enfants, planification familiale à Koulikoro », la Section Protection des Enfants a reçu, un montant de 470,000 USD pour assurer l’atteinte des résultats sur le Produit 4 : « Les communautés sont mobilisées et les normes sociales et de genre qui sont à la base des violences contre les enfants, notamment le mariage des enfants et les MGFS, sont progressivement transformés » dans 150 villages du Cercle de Kolokani.

Dans le cadre de ce partenaire, et conformément au proposal,UNICEF s’est engagé avecl’ONG TAGNE dans le Cercle de Kolokani tandis que UNFPA s’est engagé avec TOSTAN (Cercles de Koulikoro, Banamba et Dioïla) etAMSOPT(Cercle de Nara). UNICEF a signé un accord de coopération avec l’ONG TANGNE le 06 septembre 2017 pour 18 moi qui devrait prendre fin le 28 Février 2019.

– Dans le domaine de changement de normes sociales, les résultats de l’étude CAP de fin de projet révèlent un début de réduction de la pratique de l’excision , du mariage d’enfant et d’autre formes de VBG dans les Six (06) Communes : 93% des répondants dans les ménages affirment que la pratique des MGF n’existe plus dans leur Communauté contre 75% au début du projet et 74% des ménages et des personnes rencontrées sont en faveur de l’abandon de la pratique contre 64% au début du projet. En effet, pendant la mise en œuvre du projet , et suivant un processus de dialogue Communautaire et mobilisation sociale, 79% des villages d’intervention ont signé la convention consensuelle d’abandon de la pratique de l’excision et du mariage des enfants et 81% des Communautés Villageoises ont signé la convention d’abandon des ME.

– Accès accru aux services de qualité : A travers les fonds d’autres partenaires, UNICEF a renforcé les capacités des prestataires de services de prise en charge pour offrir des services de qualité aux survivantes de VBG.Ainsi, 1641 survivantes de VBG identifiées et référées ont bénéficié de prise en charge psychosociale dont 612 sur le plan médical. Il y a 1 cas de viol, 238 cas de MGF/E ;128 cas de mariage d’enfants ; 360 cas d’agression physiques ; 914 cas de maltraitance psychologiques dont 567 cas sur des mineurs et 347 cas sur des femmes.L’étude CAP de fin montre que 53% des répondants au niveau des ménages ont des connaissances sur l’existence des services et de leurs prestations contre 41% en début du projet.

2.1 Objectif général : Protéger et promouvoir les droits des filles au Mali.

2.2 Objectif spécifiques :

1. Informer la Communauté (les adolescentes et adolescent scolarisés déscolarisés et non scolarisés, les membres des clubs d’enfants dans les écoles) des Communes d’intervention du projet sur les droits fondamentaux des filles et les défis auxquels elles sont confrontées.

2. Renforcer la sensibilisation auprès des leaders Communautaires, des responsable des organisations de la société civile, des responsables politiques et administratifs, des parents, des élèves et étudiants ( fille et garçons ) pour plus d’autonomisation et de participation des filles à la vie sociale, économique et politique ;

Mobiliser les partenaires (ONG, OSC, secteur privé, OCB) pour accompagner l’Etat et les Collectivités dans le financement et la mise en œuvre des actions visant à assurer l’autonomisation, la participation des filles et le développement de leur potentiel.

