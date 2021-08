CNT : un membre interpelle le Premier ministre Choguel : « le CNT est-il devenu légal et légitime ? »

Alors à la tête du Mouvement du 5-juin, Choguel Kokala Maïga et ses camarades ont initié une action judiciaire pour dénoncer l’« illégalité et l’illégitimité » du Conseil national de la transition (CNT). Organe législatif, devant lequel le Premier ministre Choguel Kokala Maïga défend, ce lundi 2 août, son Plan de gestion de la transition.

-maliweb.net- « Monsieur le Premier Ministre, j’aimerais savoir si le CNT que nous sommes est légal et légitime. Si oui, comment et depuis quand est-il devenu légal et légitime ? Si non, pourquoi vous êtes venus présenter votre Plan d’Action gouvernemental devant un organe illégal et illégitime ? », a interrogé Koussé Théra.

La question du Conseiller Théra a créé beaucoup de murmures dans la salle Djeli Baba Sissoko où se tient le débat sur la Plan du Premier ministre, au point que ce dernier se voit féliciter par le président du CNT, le Colonel Malick Diaw, en ces termes : « Merci d’avoir réveillé la salle ». En effet, après quatre heures de séance marquée par plusieurs interventions une partie de la salle ne suivait plus les débats.

Ironie du sort, au moment où le Premier ministre Choguel Kokala Maïga défend son Plan de gouvernance, devant un CNT jugé « illégal et illégitime », la Cour Suprême du Mali se prépare à rendre son verdict sur la question de l’illégitimité et de l’illégalité de cet organe législatif. Les griefs formulés par le M5-RFP contre le CNT portaient sur le fait que la plupart de ses membres avaient été désignés et nommés par le seul président de la transition en violation des textes règlementaires adoptés auparavant. Quoi qu’il en soit, la Cour suprême doit statuer ce mardi 3 août sur la question.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :