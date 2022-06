Rien ne va plus au sein du Comité Stratégique du Mouvement du O5 juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP). La crise est exposée sur la place publique. La plateforme Anw ko Mali Dron de Mme Sy Kadiatou Sow claque la porte du comité Stratégique du M5-RFP.

A travers un communiqué, Anw Ko Mali Dron, l’un des grands mouvements du mouvement historique M5-RFP, ne se reconnait plus dans les décisions prises par le Comité Stratégique du M5-RFP et met fin à sa participation. ‘’ La plateforme Anw Ko Mali Dron ne reconnait plus dans les décisions prises par le comité Stratégique et décide par conséquent de mettre fin à sa participation audit comité’’, a mentionné la présidente de Anw Ko Mali Dron et ajoute que la plateforme reste profondément attaché à l’idéal du Mali Kura, aux objectifs du M5, et réaffirme sa détermination à poursuivre avec toutes et tous les maliens le combat pour le véritable changement, le Mali Kura tant espéré. Toujours pour la présidente de la plateforme Anw Ko Mali Dron constate avec regret que la direction du Mouvement que constitue le comité stratégique reste confronter à une profonde crise de gouvernance interne ; crise désormais sur la place publique et cela malgré toutes les tentatives de gestion. Pour elle, la crise au sein du comité stratégique est caractérisée notamment par : La prise de décisions non consensuelles par le jeu de majorité mécanique ; le refus de débattre des questions graves qui ont progressivement remis en cause la cohésion et l’unité du M5-RFP, des préoccupations exprimées par des entités membres du CS par cinq membres du CS, lettres des cinq (5) , l’EMK, Diaspora, jeunesse M5. Elle poursuit avec l’abus d’autorité : décision de suspension de certains membres du CS sous de fallacieux prétexte et obstruction à leur participation aux réunions du CS, malgré la décision de Anw Ko Mali Dron de maintenir son représentant ; la volonté délibérée de faire du CS du M5 une caisse de résonance du gouvernement : toute opinion différente est considérée comme une dissidence, un crime de lèse-majesté contre le président du comité stratégique, premier ministre de la transition. ‘’ La difficulté de mettre en œuvre l’évaluation périodique par le CS de notre feuille de route et l’incapacité de l’équipe actuelle du CS de ressouder le M5 afin d’en faire une force politique capable de peser efficacement sur la refondation du Mali pendant et après la transition’’, a-t-elle ajouté.

En ce 2ème anniversaire du M5-RFP, la zizanie continue entre les membres dudit mouvement.

Diak

