La ministre de la Santé et du Développement social, Dieminatou Sangaré a procédé à la réception d’une importante donation de Coris Bank ce dimanche 06 novembre 2022 au Centre de santé de référence du Quartier du Mali en commune 5 du district de Bamako. Il s’agit de 101 lits médicalisés, et 101 potences d’une valeur de 45 millions F CFA.

Le Csref de la CV au quartier- Mali vient de recevoir 101 lits médicalisés et 101 potences d’une valeur totale de 45 millions de FCFA ce geste de solidarité de la Banque Coris s’inscrit dans le cadre de la journée Coris Days. Une journée célébrée à travers le monde consacrée à la solidarité avec les populations via des actions humanitaires en leur endroit.

« Coris Bank International Mali vient apporter son soutien matériel au CSRF de la Commune 5, afin d’améliorer un tant soit peu son plateau technique et ses capacités de prise en charge des malades. », a déclaré la directrice général de la Coris Bank International Mali, Mme Sidibé Aissata Koné tout en félicitant et encourageant le travail du personnel sanitaire. Et d’ajouter que depuis son ouverture au Mali en août 2014, la banque s’est investie dans des actions humanitaires et de mécénat conformément à la RSE de la banque. A ce titre, Coris Bank a plusieurs fois engagé des millions au profit de la population malienne : 10 millions injectés dans la lutte contre la maladie à Ebola ; 20 millions dans la lutte contre la COVID19 ; 10 millions pour soutenir les personnes déplacées ; des millions dans le renforcement des hôpitaux de Sikasso et Csref de la CV etc . Une solidarité envers la population malienne appréciée par les autorités et notabilités du Mali. Le coordinateur des Chefs des Quartiers de la CV et le maire se sont joint à Mme le ministre Diéminatou Sangaré pour remercier la banque pour son soutien, un élan de solidarité qui selon elle renforce les efforts des autorités en faveur de la santé. « Nous avons au programme de remplacer les lits de l’ensemble de nos centres de santé, et en nous apportant ces lits vous venez de renforcer les actions engagées par l’Etat afin de renforcer nos services », a –t-elle souligné. Par ailleurs Mme le ministre n’a pas manqué de saisir la perche tendue par Mme le DG de Coris Bank International Mali à accompagner encore plus le service sanitaire du Mali.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :