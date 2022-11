Le Ministre de la Refondation de l’Etat, M. Ibrahim Ikassa Maïga a procédé à l’ouverture des travaux de l’atelier de validation et de partage de la Stratégie nationale de dépolitisation de l’Administration publique qui se tient du 10 au 11 novembre 2022 au Centre International de Conférence de Bamako.

L’Etat du Mali s’est engagé dans une démarche de dépolitiser l’administration publique pour plus de performance et de crédit auprès des usagers. A cet effet, le ministère en charge de la Refondation de l’Etat conduit ce processus à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de dépolitisation de l’Administration publique. Lequel document et son plan d’actions est soumis aux acteurs de terrain ayant participé à son élaboration pour examen et validation.

C’est un secret de polichinelle que la politisation de l’administration publique de l’indépendance à nos jours, a entachée son bon fonctionnement surtout que le cadre juridique existant s’y prête. Et depuis deux ans, en faveur des changements politiques et institutionnels enclenchés par les autorités de la Transition, renforcés par les recommandations issues des ANR de 2021, les pouvoirs publics ont décidé d’endiguer le phénomène de politisation. En vue d’y parvenir, le département de la Refondation en charge du dossier, pour mener à bien cette mission, a mis en contribution le Cabinet privé « HAMALI CONSEILS » pour élaborer un projet de document de stratégie qui a été soumis au Comité de suivi de l’étude créé par Décision N” 2022-00020/MDRE-SG du 13 octobre 2021 pour les besoins de la cause. Le présent atelier vise à parfaire ledit document et le plan d’actions assorties pour validation avec une large adhésion des citoyens comme souligné par le ministre Maïga. Pour le ministre de la Refondation de l’Etat, le projet a d’une grande importance pour les autorités car nonobstant le caractère légal des emplois à caractère politique au sein de l’administration publique, il n’en demeure pas moins la nécessité d’y mettre des gardes fous pour ne pas entraver l’efficacité à son bon fonctionnement. La Stratégie nationale de dépolitisation de l’Administration publique vise donc à mettre à disposition des citoyens une administration neutre, professionnelle, performante et moderne.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

