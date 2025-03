Le premier ministre, le général de Division Abdoulaye Maïga a lancé le dimanche 2mars 2025 la deuxième édition de SUNKALO Solidarité, une initiative de gouvernement de la Transition en soutien et communion avec les populations durant le mois de Ramadan. La cérémonie s’est déroulée au complexe sportif de la commune VI du district de Bamako.

Lancée l‘année dernière par les autorités de la Transition en soutien aux personnes vulnérables, l’initiative ‘ SUNKALO Solidarité est une vaste campagne de communion et de mécénat envers les personnes vulnérables sur l’ensemble du territoire. Après une première édition au bilan satisfaisant, en à croire les témoignages, le premier ministre de la Transition, Abdoulaye Maïga vient ce jour de donner le coup d’envoi pour les activités de Ramadan 2025 signant la deuxième édition de ladite opération. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, des légitimités traditionnelles et des représentants des confessions monothéistes en présence des bénéficiaires à savoir la communauté locale.

Dans leurs interventions, les légitimités traditionnelles ainsi que les représentants de l’Eglise évangélique protestante, celui de l’Eglise Catholique ainsi que du Haut Conseil Islamique du Mali, ont tour à tour salué cette initiative gouvernementale à soutenir et accompagner les nécessiteux durant les périodes de Ramadan et de Carême. Selon eux, elle s’assimile à une tradition bien propre à la culture malienne fondée sur l’entre-aide et la solidarité. Signifiant aux autorités leur accompagnement, ils ont souhaité la pérennisation de pareille initiative. Allant plus loin, le représentant du Haut Conseil Islamique, Macky Bah pour sa part à souhaiter son institutionnalisation.

Quant au premier ministre, Abdoulaye Maïga, il a témoigné la solidarité du président de la Transition aux populations, notamment les plus vulnérables, sa volonté et engagement à les soutenir durant cette période de communion.

Lors de cette cérémonie, le premier ministre a également procédé à une remise de dons de céréales et de sucres destinés aux personnes vulnérables.

A noter que durant tout le mois des séances de rupture collective seront organisées dans les différentes communes du district ainsi que dans les régions. En outre, il est ouvert des séances de consultations sanitaires gratuites, des opérations de donation, et surtout des dons de vêtements et de viande aux plus vulnérables en prélude de la fête de Ramadan.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

