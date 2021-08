Développement du Mali : La Cofor pour une meilleure implication des jeunes

La Coalition des Forces juvéniles pour le Renouveau au Mali (Cofor) a été lancée samedi 7 août 2021 à Bamako. Objectif : favoriser une meilleure participation des jeunes dans le processus électoral et dans la gestion des affaires publiques et locales au Mali.

Au Mali, la jeunesse constitue plus de la majorité de la population active. Mais, cette couche importante de la société est moins représentée dans les hautes sphères de gestion de l’Etat et des affaires publiques. Pour inverser cette tendance, des jeunes leaders du pays, issus de tout bord, se sont réunis au sein d’un seul groupe dénommé Cofor. Le lancement de ce regroupement, qui s’est déroulé le week-end dernier, a été l’occasion pour les initiateurs de lancer le Programme d’Appui pour l’Emergence et la Promotion du Leadership jeunes et exemplaire. Ce projet, selon le directeur exécutif provisoire de la Cofor, Diakaridia Diakité, veut mener des actions communes afin de créer les conditions idoines pour l’adoption d’une loi Promotion jeunes au Mali.

« Comme à l’image des femmes, cette disposition législative va permettre d’octroyer un quota aux jeunes allant de 18 à 38 ans dans les institutions de la République avec l’appui technique du département et la volonté affichée du ministre », a précisé M. Diakité. En plus de cela, la coalition compte organiser des sessions de connaissance et découverte du Mali, la formation sur la cybercriminalité à l’endroit des jeunes, sur le para juridisme et les lois régissant la vie politique.

Le lancement parrainé par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de la Citoyenne, a enregistré la présence de plusieurs cadres des partis politiques et des jeunes leaders venus de tous les coins du Mali. Il y a avait aussi les partenaires au développement du pays comme l’ambassade du Danemark et de la Suède, l’Usaid, l’Union européenne, le CNT, etc. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Ibrahima Boubacar Kalossi a promis le soutien et l’accompagnement du département au Cofor.

A.K.K

