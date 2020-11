Dialogue intercommunautaire : L’AG partners se mobilise

Pour le dialogue intercommunautaire, AG partners et le Centre pour le dialogue humanitaire ‘HP’ se donnent la main. Une journée de rencontre entre autorités, médiateurs agro-pastoraux et partenaires dans les pays du G5S a été mise à profit pour atteindre cet objectif.

Cette rencontre vise à instaurer et à faciliter la mise en place d’un cadre d’échange entre les différentes parties en matière d’amélioration du cadre d’accès aux ressources naturelles. Selon le chef du projet agropastoral, Moustaph Amadou, ces échanges sur les préoccupations des communautés soutenues par les partenaires permettront d’aller vers des résultats beaucoup plus productifs et l’approche aussi est efficace. C’est une occasion pour les communautés de parler sans tabou de tout ce dont elles ont besoin pour leur sécurité, le vivre ensemble et les aspects de développement socioéconomique de leur cité.

Ces travaux d’échange sont une occasion aussi pour les participants de parler de leurs expériences, des problèmes qu’ils vivent et de leur besoin en développement. Moustaph Amadou d’ajouter qu’avant même le début de cette rencontre, la lettre d’invitation qu’ils ont envoyée aux participants les laissait la latitude de lister les besoins de la communauté. Cela, en tenant compte de tous les aspects de la vie communautaire. Ce qui leur permet de venir pas en tant que mendiants, mais en tant que porteurs des problèmes. Ils étaient donc venus discuter avec ceux-là qui sont prêts à les aider et qui ont une partie des solutions. Afin qu’ensemble, des solutions adéquates, durables, définitives et adaptées aux réalités soient trouvées pour le bonheur des communautés.

