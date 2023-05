L’Observatoire National du Dividende Démographique (ONDD) du Mali organise un atelier d’élaboration d’un plan d’actions assortie d’une feuille de route sur la base des recommandations de l’étude sur les personnes vivant avec handicap et leur accès aux services de santé de la reproduction / planification familiale et de prévention / protection contre les violences basées sur le genre.

Pour apporter une contribution à la réalisation des objectifs de développement inclusif et à la prise en compte des besoins et aspirations des personnes vivant avec handicap, l’Observatoire National du Dividende Démographique (ONDD) du Mali en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a depuis 2021, entrepris la réalisation d’une série d’activités à l’endroit des personnes vivant handicap au Mali. Par rapport à la situation des personnes handicapées qui est surtout marquée par d’importantes inégalités socioéconomiques par rapport au reste de la population. En effet, une personne sur cinq des personnes vivant avec un handicap vit en dessous du seuil de pauvreté. Selon les statistiques de l’UNESCO et de l’UNICEF, 90% des enfants handicapés ne sont pas scolarisés et 30% des enfants dans la rue sont des handicapés. Le taux d’alphabétisme chez les adultes handicapés ne dépasse pas 3% chez les hommes et 1% chez les femmes (PNUD). Pour le chômage, elle touche jusqu’à 85% des personnes handicapées dans certains pays d’Afrique (OIT). A ces difficultés peut être ajouté les problèmes liés aux violences basées sur le genre surtout au niveau des femmes et des enfants vivant avec un handicap.

Au niveau national, le gouvernement du Mali a adopté la loi N°2018-027 en date du 12 juin 2018 et son décret d’application, relatif aux droits des personnes vivant avec un handicap. Pour apporter une contribution à la réalisation des objectifs de développement inclusif et à la prise en compte des besoins et aspirations des personnes handicapées, l’Observatoire National du Dividende Démographique du Mali en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a depuis 2021, entrepris la réalisation d’une série d’activités à l’endroit des personnes vivant un handicap au Mali. Parmi ses activités on peut noter la réalisation de l’étude sur les besoins et accès des personnes vivant avec handicap aux SR/PF et de prévention/protection contre les VBG. Cette étude a conduit à un certain nombre de recommandations.

C’est ainsi que Le Directeur Général de l’ONDD M Kassoum Diakité expliquera à la cérémonie d’ouverture de l’atelier que la tenue de cette session d’élaboration d’un Plan d’action assortie d’une feuille de route sur la base des recommandations issues de l’étude sur handicap / SSR / PF / VBG car elle permettra aussi de faire un état des lieux de la mise en œuvre de la loi N°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et de son décret d’application. Elle aura pour objectif de contribuer au processus de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur les besoins et accès des personnes vivant avec un handicap aux SSR / PF / VBG dans le cadre de l’opérationnalisation du concept de « ne laisser personne de côté ». De façon spécifique, il s’agit de : Partager avec les acteurs les résultats et les recommandations de l’étude sur les besoins et accès des personnes vivant avec un handicap aux / SSR / PF /VBG ; Faire l’État des lieux de la mise en œuvre de la loi N°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap en lien avec les résultats issus de l’étude ; Élaborer un Plan d’action assortie d’une feuille de route pour l’application effective de la loi N°2018-027, en regroupant une cinquantaine de participants (partenaires, acteurs nationaux, organisations de la société civile y compris la Fédération malienne des personnes vivant avec handicap) impliqués dans les questions de promotion des droits et de défense des personnes vulnérables..

Bieama TANGARA, Conseiller Technique au Ministère de l’Urbanisme de l’Habitat des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Président du Comité Scientifique et Technique de l’ONDD dira conscient de ces défis, le Gouvernement du Mali continue de renforcer le dispositif institutionnel, législatif et programmatique destiné à améliorer les conditions de vie de ces populations vulnérables… Ajout ‘il que la capture du dividende démographique nécessite que les plus vulnérables soient au cœur des politiques publiques de développement et de relèvement. La session de plaidoyer sur « l’emploi des jeunes, dividende démographique, paix et cohésion sociale : cas des personnes vivant avec handicap » a établi des recommandations dont entre autres la nécessité de disposer de données et d’évidences sur les personnes vivant avec handicap afin d’adresser plus efficacement leurs besoins et aspirations. Plusieurs thématiques ont été identifiées dont celles de l’emploi et de l’autonomisation, de la protection, de la santé y compris la SR / PF, de la protection contre les VBG et de la participation active. La présente étude dont vous disposez le rapport a été réalisée dans ce cadre. Sa réalisation a été possible grâce à l’appui technique et financier de UNFPA et de la coopération suédoise avec la collaboration avec le structures techniques et des organisations de personnes vivant avec handicap notamment la Direction générale de la santé et de l’hygiène publique (DGSHP), de Direction nationale de la population (DNP), de l’Institut national de la statistique (INSTAT), du Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre (PN – VBG), de l’Initiative pour l’autonomisation des adolescents et des jeunes au Mali (I2AJM).

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :