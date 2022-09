Lors de sa tournée africaine en fin juillet et sa visite en Algérie du 25 au 27 août 2022, Macron s’est livré à une véritable diatribe contre la Russie, la Chine et la Turquie.

En effet, depuis quelques années, nous assistons à un sentiment antifrançais, que dis-je, un sentiment, anti-politique française, grandissant en Afrique et particulièrement dans les anciennes colonies françaises. Parallèlement la coopération entre des ex colonies françaises et des pays non alliés au bloc occidental dont la Russie, la Chine et la Turquie etc, se renforce. Cette émergence au plan économique et surtout militaire d’autres puissances adverses de la France provoque l’ire des autorités de l’Hexagone. Et Emmanuel Macron, ayant véritablement échoué d’endiguer cette montée en puissance de ses adversaires dans des pays considérés jadis comme le « pré carré » français, n’en revient pas. Il multiplie des initiatives qui ne produisent pas les résultats escomptés, qui se révèlent même souvent contreproductives.

Ainsi, la France semble manquer de stratégie claire pour faire face à la concurrence d’autres puissances en Afrique. Au lieu de reconnaitre l’inefficacité ou l’échec de sa politique africaine et de la repenser, Macron se livre à une diatribe contre ses adversaires, ses concurrents. Ses boucs émissaires sont donc la Russie, la Chine et la Turquie sur qui, il ne manque pas d’occasions lors de ses tournées africaines pour jeter l’opprobre. Ces pays sont accusés par Macron d’avoir un agenda « d’influence, néocolonial et impérialiste ». Macron pense que ces pays manipulent l’opinion publique en Afrique et particulièrement au Sahel en présentant la France comme « ennemie », mais le Président français ne s’est jamais interrogé pourquoi cette manipulation, s’il y en a, marche à merveille.

Au lieu de chercher à décrédibiliser la Russie, la Chine et la Turquie en les présentant comme manipulatrices de l’opinion publique africaine, la France a intérêt à repenser sa politique africaine. Les discours paternalistes de Macron avec souvent un ton condescendant sur les questions africaines, l’ambiguïté de la politique française en Afrique, l’inefficacité de l’intervention française au Sahel et la question du FCFA sont des sujets sur lesquels Macron doit sérieusement se pencher en lieu et place d’une critique sans effet contre ses adversaires.

Tant qu’il reste dans cette posture de recherche de boucs émissaires, tant qu’il continue de rejeter les responsabilités de l’échec de la politique africaine de la France sur d’autres pays, et tant que cette politique africaine de la France n’est pas fondamentalement reconfigurée, le fossé sera davantage élargi entre la France et l’Afrique francophone. Et la puissance française en Afrique ne sera qu’un vieux souvenir dans les décennies à venir de par sa faute elle-même.

Bouakary Ouattara, Doctorant en Histoire des Relations Internationales

