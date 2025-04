En meeting le 12 avril 2025 au CiCB : Des manifestants protestent contre les agissements de l’Algérie

Le samedi 12 avril 2025, le Centre international de Conférence de Bamako a été le théâtre d’une grande manifestation organisée par les forces vives du Mali contre les récentes actions de l’Algérie, accusée d’attaque contre les Forces armées maliennes (FAMa).

Jeunes, leaders d’opinion, membres de la société civile et activistes se sont fortement mobilisés pour la cause. La destruction d’un drone malien par l’armée algérienne a profondément indigné les forces vives de la nation. En signe de protestation et de soutien aux autorités de la transition, les messages des organisateurs étaient fermes et sans équivoque.

On pouvait lire sur les pancartes : «La gratitude est le ciment des relations durables», ou encore «la déstabilisation de la sous-région ne profitera à aucun pays».

Le président du Conseil national de la jeunesse, Sorry Ibrahim Cissé, a qualifié l’attaque de «véritable affront à la souveraineté et à la dignité de notre peuple….Nous ne pouvons tolérer que nos FAMa, qui se battent depuis des années pour défendre notre pays contre les groupes terroristes, soient agressées par un pays voisin avec lequel nous avons entretenu des liens fraternels » a-t-il a souligné. Pour lui, il s’agit d’un acte «extrême» de la part d’un pays censé être un ami. «En agissant ainsi, l’Algérie remet en cause l’intégrité de nos frontières et sape nos efforts pour la stabilité et la sécurité du Mali », a-t-il déploré.

Évoquant le passé, Sorry Ibrahim Cissé a rappelé que plusieurs villes maliennes comme Tombouctou, Gao ou Kidal ont servi de zones de transit pour les combattants algériens. Il a aussi mentionné que l’ancien président algérien Bouteflika avait trouvé refuge au Mali, auprès de Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. Il a ainsi mis en garde Alger contre toute erreur de jugement : «Ne vous trompez pas d’ennemis, sinon vous trouverez les Maliens sur votre chemin. La mobilisation exceptionnelle d’aujourd’hui témoigne de notre attachement profond à l’honneur et à la dignité de notre patrie».

Il a par ailleurs plaidé pour que toute la lumière soit faite sur cette attaque non sans inviter le gouvernement à prendre des mesures diplomatiques à la hauteur de l’agression. Car, selon lui, « l’Algérie a, à plusieurs reprises, démontré son mépris pour la sécurité et la stabilité du Mali».

Le président du CNJ a notamment évoqué plusieurs actions hostiles de l’Algérie, dont le soutien présumé aux groupes terroristes, le soutien au Conseil de sécurité en août 2023 à un projet de sanction contre le Mali, la réaction condescendante de l’Algérie après l’annonce de la fin de l’Accord de paix et les critiques à peine voilées à l’égard de la stratégie malienne contre le terrorisme, notamment concernant l’appui du groupe Wagner. Pour toutes ces raisons, l’Algérie est un parrain du terrorisme international, a- t-il insisté.

Ousmane Tangara

