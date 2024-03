Dans le cadre de la célébration du 8 Mars, journée internationale de la femme, la délégation de l’Union Européenne au Mali en partenariat avec l’Association des Juristes Maliennes, a organisé une conférence-débat le jeudi 7 mars 2024, au campus de l’Institut International de Recherche sur les Cultures des Zones Tropicales Semi-Arides (ICRISAT) à Samanko. L’événement, axé sur le thème “Femme, Foncier et Pouvoir Économique : Regards Croisés entre Droit Positif et Droit Coutumier”, a rassemblé un public attentif.

Les panélistes, Maître Mariam Mallé Diallo et Maître Zeinab Diallo Sangaré, ont rappelé le rôle des femmes dans les zones rurales, représentant une part majoritaire de la main-d’œuvre agricole et contribuant de manière significative à la production alimentaire. Cependant, malgré cette contribution essentielle, les femmes restent vulnérables, notamment en ce qui concerne leurs droits fonciers.

Poursuivant, elles ont abordé les enjeux auxquels sont confrontées les femmes dans l’accès à la terre et à l’autonomie économique en dépit de l’existence des textes. Toutefois, elles ont avancé que les statistiques révèlent des inégalités criantes, où seulement une fraction des femmes possède des terres agricoles par rapport aux hommes. Cette triste réalité, selon les panélistes met en évidence l’urgence de garantir l’accès équitable des femmes à la propriété foncière et de combler les lacunes juridiques et coutumières qui les défavorisent.

Auparavant, l’Ambassadeur de l’Union Européenne, Son Excellence Pascal Perennec, a salué l’événement comme une opportunité de renforcer les droits des femmes à l’échelle mondiale. Il a appelé à un engagement continu pour surmonter les défis. Toutefois, Son Excellence a évoqué la nécessité de l’équité et de la participation des femmes dans tous les aspects de la société.

Le représentant du Directeur Général de l’ICRISAT dans ses mots de bienvenu, a exprimé sa satisfaction quant à l’implication de sa structure à l’organisation de l’événement, avant de souligner l’importance de soutenir les femmes, particulièrement dans le secteur agricole.

A sa suite, la présidente de l’Association des Juristes Maliennes, Me Zouboye Dicko, a souligné la nécessité d’apporter un soutien juridique aux femmes défavorisées et d’adresser les obstacles auxquels elles font face, notamment en matière d’accès à la terre. Elle a dénoncé les disparités flagrantes entre hommes et femmes dans la possession foncière, en pointant du doigt les lacunes du droit coutumier qui défavorisent les femmes.

Les témoignages des femmes productrices agricoles ont fait froid au dos, mais ont également mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir l’autonomie économique et les droits fonciers des femmes.

L’éclat de la journée a été rehaussé par une plantation d’arbres.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

