A Ségou, ce mercredi 4 juillet 2018, la fondation Cheick Mansour Haïdara a, à travers l’Honorable Galil Haïdara, réitéré sa tradition en faisant dons de billets d’avion et de matériels médicaux aux hôpitaux et CSCOM de la Région.

La fondation Cheick Mansour Haïdara subvient chaque année aux besoins de la Population de la Région de Ségou. Comme le dit un adage, «Chaque jour est une opportunité, chaque opportunité est une occasion et chaque occasion est une chance». En effet, comme à l’accoutumée, la chance a été du côté de la Région de Ségou où la fondation a fait dons de 10 billets d’avion pour le pèlerinage 2018, de matériels médicaux et de sacs de ciment. Le coût total des dons est estimé à 180 millions de francs CFA.

Les dons viennent appuyer les 7 cercles de la Région qui sont Tominian, San, Bla, Ségou, Niono, Barouéli et Macina, et l’Hôpital Niamakoro Fomba. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’opération Hadj 2018 couplée avec la remise de matériels médicaux à l’Hôpital NF et aux CSCOM.

Cette action humanitaire de l’Honorable Gali Haïdara, à travers la fondation Cheick Mansour Haïdara, a une fois de plus ému les populations ségoviennes qui ont imploré les mannes des ancêtres et du Tout-Puissant Allah pour que le Député soit comblé de leurs bienfaits

«Quand il y a le verbe et la parole pour convaincre, on n’a plus besoin d’armes pour vaincre.

Vive l’Honorable, vive la fondation, vive la Région de Ségou », ont vivement magnifié les bénéficiaires.

Cyril ADOHOUN

