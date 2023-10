Forum mondial des adolescents: Les jeunes engagent de plus les décideurs du monde en leur faveur

Le 12 octobre 2023, le forum mondial des adolescents s’est terminé sur de nouveaux engagements des gouvernements et parties prenantes du monde en faveur des droits, bien-être et priorités des jeunes. ( nouvelles politiques, plus grandes ressources, financement global plus important). En plus de l’élaboration d’une nouvelle stratégie par l’Union africaine en matière de santé et d’éducation reconnaissant le rôle clé des jeunes dans l’élaboration de l’avenir économique et social du continent.

Organisé par le PMNCH( la plus grande alliance mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents) et ses partenaires, le Forum mondial des adolescents animé du 11 au 12 octobre 2023 en ligne, a eu plus de 8000 participants en plus des décideurs politiques et autres parties prenantes. Il a été un cadre de partage d’expériences, de preuves et de recommandations en matière politiques et programmes.

Le forum mondial des adolescents s’inscrit dans le cadre de la campagne ‘ 1,8 milliard de jeune pour le changement’, son but était de sensibiliser et plaider auprès des gouvernements et décideurs étatique ou non pour plus d’engagement en faveur des besoins prioritaires des jeunes et adolescent pour leur bien –être. Ces engagements devaient prendre en compte le rôle des jeunes, faire d’eux acteurs actifs de leur sort.

En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 1,5 million d’adolescents et de jeunes sont morts en 2021, soit une moyenne de 4 500 décès par jour pour des causes évitables. Parmi les principales causes figurent les accidents de la route et la violence interpersonnelle, et les troubles de la santé mentale représentent une préoccupation croissante pour le bien-être. De nombreux jeunes ont du mal à accéder aux services de santé sexuelle et de planification familiale, les exposant ainsi à des grossesses non planifiées; la consommation de substances psychoactives, les mariages des enfants, la sous et suralimentation, les blessures, indique l’ OMS.

Au terme du forum, le ‘Programme d’action pour les adolescents’ a été lancé, il compile les opinions de 1, 2 million de jeunes âgés de 16 à 24 ans de plus de 80 pays .

Sahil Tandon de la Fondation David et Lucile Packard non moins membre du groupe de travail de PMNCH, et co-responsible de l’équipe de rédaction du programme d’action pour les adolescents, rappelle qu’entre 2003 et 2015, moins de 1,6 % de l’aide au développent pour la santé a été consacrée à la santé des adolescents, alors que le monde compte aujourd’hui 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans. Toute chose qui a été déploré au cours du forum qui incite à plus d’actions , et d’ investissement aux besoins des jeunes notamment ceux inscrits dans le programme d’action pour les adolescents. Il s’agit de plus d’investissement dans les domaines suivants: éducation , formation de qualité, services de santé mieux adaptés aux adolescents, soutien accru au bien-être mental, meilleure prévention de la stigmatisation et de la discrimination, une éducation sexuelle plus complète.

A noter que 17 gouvernements et deux organismes régionaux ont adhéré à l’esprit du forum , en annonçant des engagements politiques financiers spécifiques, qu’ ils mettront en œuvre. Il s’agit des pays africains en majorité quant autres participants notamment le Canada, l’Équateur, le Honduras, le Mexique, le Portugal, la Serbie, Saint-Martin et les États-Unis, ainsi que l’Union africaine et la Commission européenne, ils se sont également engagés à améliorer la santé et le bien-être des adolescents.

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :