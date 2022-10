La capitale malienne abrite depuis mardi 25 octobre 2022 le Forum sous régional de la jeunesse sur le thème « de l’engagement des jeunes comme des partenaires stratégiques pour la paix et la stabilité politique au Sahel ».

Ce forum, organisé à Bamako par Gorée Institute avec l’accompagnement de l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye, a permis d’engager le dialogue entre une cinquantaine de jeunes du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Sénégal sur les question de paix et de politiques. Lesquels ont, deux jours durant, partagé leurs idées et expériences sur la façon de prendre en charge leur avenir et de repenser la meilleure façon de l’engagement de la jeunesse dans la consolidation de la paix et le processus politique, gage de la stabilité dans le Sahel.

En co-présidant l’ouverture du forum, le Ministre en charge de la Réconciliation, Colonel Major-Ismael Wagué, a indiqué que son objectif de fournir aux jeunes un cadre de dialogue, de réflexion et d’échanges d’expériences sur le processus paix et de la stabilité politique. Selon lui, les pays du Sahel se trouvent confronter à une insécurité liée au terrorisme, les conflits intercommunautaires souvent instrumentalisés. «Ces conflits peuvent être évités par le dialogue qui associe les jeunes, les femmes et les leaders communautaires », a lancé le ministre de la réconciliation, qui a loué l’initiative de Gorée Institute de rassembler les jeunes issus des organisations de la société civile, des partis politiques, des organisations internationales et les institutions gouvernementales. Et le ministre de poursuivre que les jeunes aspirent, majoritairement, à la non-violence, au dialogue et la gestion pacifique des conflits.

« Les jeunes font partie des premières victimes de la radicalisation et des conflits qui annihilent toute action en leur faveur. Leur participation à la prévention et au règlement des différends est donc essentielle à l’instauration d’une paix durable », renchérit le ministre de la jeunesse et de l’Instruction civique du Mali, Mossa Ag Attaher, qui réaffirme le soutien du gouvernement à la création de tel espace pour féconder les échanges, partager les expériences et capitaliser les bonnes pratiques. Pour lui, le salut des pays du Sahel réside dans la quête des solutions pour la lutte contre les problèmes de l’exclusion et de l’extrémisme des jeunes. « Ils ont besoin d’espaces sûrs et protégés pour poursuivre l’innovation et la créativité qui favorisent la consolidation de la paix et la stabilité politiques», a déclaré le ministre Mossa Ag Attaher, soulignant que malgré des drames sécuritaires et humanitaires dans la région du Sahel, elle demeure un terreau d’espoirs et révèle d’énormes potentiels liés aux ressources humaines, naturelles et culturelles abondantes.

Il faut noter que la tenue de ce forum sous régional de la jeunesse entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Power of Dialogue qui travaille à contribuer à la création d’un espace démocratique pacifique et de prise de décision politique inclusive. Pour le Directeur des programmes de Gorée Institute, Kalie Sylah, ce programme fournit également des espaces aux jeunes pour dialoguer et exprimer leurs voix afin d’influer les changements dans leurs pays. Selon lui, Gorée Institute travaille à renforcer le dialogue politique, la résolution des conflits et les questions du processus électoral pour le retour d’une société démocratique. « Le Dialogue inter-jeunes est le moyen de relever le défis politique, de gouvernance et de sécurité dans le Sahel », soutient le Directeur des programmes de Gorée Institute. En bref, ce forum a permis aux cinquante jeunes venus du Burkina, le Mali, le Sénégal et le Niger d’interagir avec les autorités des institutions sous régionales et internationales et de plaider pour une participation accrue des jeunes au processus politique des pays du Sahel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

