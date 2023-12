Migration : Migrance-2023 dénonce un racisme anti-noir

“Le traitement particulièrement dégradant infligé aux Subsahariens est à examiner à la lumière du racisme anti-noir et la question des valeurs”, jugé “racisme anti-noir”, était le thème de l’un des panels phares du forum international sur la migration “Migrance-2023”, la 17e édition. Elle a duré quatre jours à Bamako sous le leadership de l’ancienne ministre, altermondialiste et panafricaniste, Aminata Dramane Traoré.

Le Centre Amadou Hampaté Bâ de Missira (Bamako), a servi de cadre pour l’édition “Migrance-2023″du 15 au 18 décembre 2023 sous la thématique : “Demain, le Sahel et les Sahéliens”.

Des experts venus de plusieurs pays africains et européens pour discuter, échanger et tirer des recommandations pour relever les défis de la “migrance” en Afrique et le Sahel en particulier. Les questions de gouvernance politico-sociale et économique, l’insécurité dans le Sahel et les droits humains pour les migrants.

Cette 17e édition est restée collée à l’actualité brûlante dans le Sahel, a fait savoir la doyenne Aminata Dramane Traoré. Pendant les quatre jours, les panelistes se sont penchés sur les questions de monnaie, de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le développement et la gouvernance locale, entre autres.

A en croire les panelistes, le départ des forces occidentales telles que du Mali et du Sahel, va entrainer un durcissement des mesures contre les migrants subsahariens chez eux. “Ce sont des humains. Ce sont nos enfants. Il faut qu’on les protège”, a lancé la doyenne.

Pour ce faire, le forum a fait une déclaration commune sur les droits humains des migrants afin d’inviter les Occidentaux au respect des droits humains internationaux reconnus à tous pour le cas des migrants. Car, pour l’initiatrice du forum, Aminata Dramane, une machine de guerre est déployée aujourd’hui par l’Occident contre les candidats à l’immigration. Notamment le Subsaharien. D’où le racisme, que nous dénonçons. “Aujourd’hui, la France est secouée par une crise institutionnelle et démographique liée à la question migratoire”, a rappelé Aminata Dramane.

Les quatre jours de travaux ont été clôturés au Marché écologique de Missira, en présence du gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, le représentant-pays de l’Unesco au Mali, Edmond Mounkala, et plusieurs personnalités autour d’un cocktail musical et dinatoire.

Le gouverneur du district et le représentant de l’Unesco au Mali ont chaleureusement salué l’initiative et les recommandations issues des travaux. Une exposition de produits locaux et l’animation musicale du maestro Cheick Tidiani Seck ont fin à la 17e édition du forum sur la Migration à Bamako.

Koureichy Cissé

