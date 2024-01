Journée nationale de la souveraineté retrouvée : ’Nous devons renforcer le sentiment patriotique et de magnifier la souveraineté retrouvée du Mali…et à l’instituer comme une fête légale ‘’ Dixit le Président d’EMAN

A l’occasion de la célébration du deuxième anniversaire de la souveraineté nationale retrouvée célébrée chaque 14 janvier, le Mouvement Ensemble Pour un Mali Nouveau (EMAN) à travers son Président Makan Moussa Kanouté se réjouit de son institution par les plus hautes autorités du Mali comme Journée nationale de la Souveraineté retrouvée en souvenir à la grande mobilisation du 14 janvier 2022 pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes, injustes et inhumaines de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Économique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA) imposées à notre pays.

Pour Makan Moussa Kanouté, Président du Mouvement Ensemble Pour un Mali Nouveau (EMAN ) félicite les autorités de la Transition, avec à leur tête Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État pour cet acte noble et héroïque de l’histoire récente du Mali.

EMAN rappelle que cette journée qui a pour objectifs de renforcer le sentiment patriotique et de magnifier la souveraineté retrouvée du Mali qui repose désormais sur les trois principes définis par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta conformément à la vision du peuple malien, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises, doit renforcer la conscience d’appartenance à la nation malienne et réaffirmer l’attachement à la souveraineté de notre pays. A cet égard, le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau considère les manifestations du 14 janvier comme un acte fondateur de résistance populaire aux pressions extérieures et de ce fait, encourage le peuple à sortir massivement pour célébrer cette deuxième édition qui sera marquée, entre autres, par la montée des couleurs, la visite aux autorités coutumières, des conférences débats sur la souveraineté retrouvée. A cet effet, le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau rejette toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali, notamment celles de nos Organisations africaines et internationales et de certains pays occidentaux.

Par ailleurs, Le Mouvement Makan Moussa Kanouté invite tous ses militants et sympathisants ainsi que les maliens de l’intérieur et de la diaspora à soutenir le processus de refondation du pays, sous le leadership de nos plus hautes autorités, conformément aux recommandations des Assises Nationales de la Refondation et à donner toute la solennité requise à la commémoration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée.

Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau voudrait que cette journée fasse graver dans la conscience collective le sentiment patriotique, ravive à chaque citoyen la foi opiniâtre en la capacité de résilience de notre peuple et montre aux yeux du monde que le peuple du Mali est un peuple qui a un passé glorieux, un passé fabuleux et puissant. Et il encourage les Autorités de la Transition à perpétuer cette journée de souveraineté retrouvée et à l’instituer comme une fête légale en République du Mali.

Bokoum Abdoul Momini

