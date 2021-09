Le commandant de la FORSAT, Oumar Samaké, s’est rendu à la justice malienne

Soixante-douze heures après son évasion spectaculaire à la Maison centrale d’Arrêt de Bamako suite à une pression de la police, plusieurs sources judiciaires soutiennent que le commandant des Forces Spéciales Anti-Terroristes, Oumar samaké, s’est auto-rendu à la justice. Cet officier de police serait désormais en détention préventive dans les locaux de la Brigade d’investigation judiciaire du Camp1 de Bamako. Selon le journal ‘’ le Procès-Verbal’’, le Chef d’Etat de la transition, le colonel Assimi Goïta, avait donné un ultimatum de 48 heures au policier –fugitif pour se plier à la volonté de la justice.

Ce commandant de la FORSAT a été inculpé, le vendredi dernier, et placé sous mandat de dépôt par le premier cabinet du Tribunal de Grande Instance de la Commune 3 du District de Bamako, dans le cadre de l’instruction «pour fait de meurtre, coups de blessures aggravés et coups mortels» ouverte suite aux tueries des 10, 11, 12 juillet 2020. Quelques heures après son inculpation, il était parvenu à s’extirper sous les mailles de la détention suite à une grande pression de la synergie des fonctionnaires de la police.

La libération extrajudiciaire a suscité de nombreuses condamnations au sien de la classe politique et du gouvernement. Dans un communiqué, le gouvernement a réaffirmé d’ailleurs sa détermination, dans un communiqué, à lutter contre la corruption et l’impunité. “Il ne saurait ni faiblir, ni fléchir, dans cette lutte”, a-t-il noté, en insistant sur l’instauration d’une gouvernance « de rupture et vertueuse ». Finalement, la détermination du gouvernement a eu raison du fugitif qui, selon d’autres sources, serait retourné en prison suite à une réunion restreinte entre le Ministre de la Sécurité et la synergie des syndicats de la police.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

