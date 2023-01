Le Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a reçu le vendredi 30 décembre 2022 en audience le Directeur Pays de l’Institut du Sahel (Sahel Institute for Democracy and Governance), Moussa Kondo . Au menu de ces échanges il a été question de l’organisation, ses objectifs et missions mais surtout d’échanges d’idées pour le bien-être des populations dans un espace de paix et stabilité.

Le ministre Maïga avait à ses côtés son chef de Cabinet le Dr Aliou Diallo et son chargé de mission, M. Cissé. Après avoir remercié le ministre du temps consacré, M. Kondo a situé le but de sa visite qui consistait d’une part à présenter la structure et ses missions. Aussi, M. Kondo précise que Sahel Institut est une organisation à but non lucratif travaillant sur les questions de sécurité, la consolidation, la promotion de la gouvernance et de la démocratie au Mali et dans les régions du sahel. Et dans sa mission, ladite structure prône un changement de paradigme en privilégiant une approche basée sur l’humain comme clé de solution.

« Nous avons voulu cette visite avec le ministre en commémoration de la décennie de l’instabilité socio-politique installée dans notre espace avec l’attaque Aguel’Hoc en 2021 dont les conséquences ont été une succession de coup d’Etat dans la région, des déplacements et d’autres maux auxquels des solutions ont été essayées mais malheureusement n’ont pas répondues favorablement aux besoins et attentes des populations. », a déclaré le Directeur Pays de l’Institut Sahel. Et d’expliquer que la nouvelle organisation essaye de jouer sa partition en engageant les populations et les autorités pour des solutions pérennes et solides. Ceci en vue d’une démocratie plus inclusive et participative. « Les dix prochaines années, nous voulons que les choses se passent autrement et cela en se focalisant plus sur les victimes des crises en lieu et place des mécanismes », a souligné M. Kondo.

Pour le ministre Ibrahim Ikassa Maïga , cette audience tombe à point du fait qu’ elle coïncide avec les 10ans du début de la phase de crise sécuritaire et socio-politique dans le Sahel, et dans notre pays qui a débuté avec l’ attaque d’Aguel’hoc en janvier 2012 qui a enregistré des pertes de vies humaines (plus 150 militaires maliens). Occasion pour le ministre Maïga de revenir sur la corrélation entre les enjeux géostratégiques et la sécurité ainsi que la nécessité d’impliquer les communautés concernées dans les recherches de solution. Cette rencontre a également été opportune pour lui, de revenir sur le mécanisme de refondation engagé par les autorités, les axes prioritaires et stratégiques dont le but est de trouver des solutions pérennes aux problèmes dont notre pays fait face.

Par ailleurs, il n’a pas manqué d’assurer à son visiteur son accompagnement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

