Le groupe Azalaï renforce la capacité d’accueil du Sénégal : Un hôtel 4 étoiles à Dakar inauguré par Macky Sall

D’un coût de 28 milliards de F CFA, l’hôtel Azalaï de Dakar qui vient d’être inauguré par le président Macky Sall, permettra de renforcer la capacité d’accueil du Sénégal. “Je félicite vivement le Groupe Azalaï pour cette belle réalisation déjà classée 4 étoiles par la Commission nationale de classement. Son ouverture officielle illustre la montée en puissance du secteur et la relance effective de la destination Sénégal”, précisera le président sénégalais. Et le PDG du Groupe Azalaï, Mossadeck Bally, non moins président du Conseil national du patronat du Mali se dit fier de l’implantation de cette unité hôtelière au Sénégal, qui est aujourd’hui un pays attractif compte tenu de sa stabilité.

La cérémonie d’inauguration de ce magnifique complexe hôtelier marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités d’accueil des réceptifs hôteliers de Dakar et le développement du tourisme au Sénégal. Ce bel édifice moderne, traduit ainsi la confiance que la destination Sénégal inspire aux investisseurs et les bonnes perspectives de développement de l’industrie touristique de notre pays. Pour l’investissement dans le tourisme et ses services connexes comme l’hôtellerie, l’Etat du Sénégal est aux côtés des promoteurs, par des mesures incitatives de soutien et d’accompagnement.

Je voudrais remercier et féliciter le président directeur général du Groupe hôtelier Azalaï, Mossadeck Bally, pour cet important investissement de 28 milliards F CFA, d’un total de 200 chambres et ayant généré 200 emplois directs créés”. Voici les impressions du président sénégalais, Macky Sall, après avoir procédé à l’inauguration de l’hôtel Azalaï de Dakar, le samedi 25 novembre 2023, en présence de plusieurs invités de marque. Avant de souligner que “ce nouveau réceptif hôtelier vient consolider la place privilégiée du secteur privé dans la matérialisation du Plan Sénégal Emergent, à travers lequel, l’Etat crée un environnement des affaires attractif pour soutenir l’entreprise, moteur de la croissance et de la création d’emplois”.

“Dakar est une ville très attractive, une destination de conférences, de loisirs et des affaires”, reconnait Mossadeck Bally. Cet établissement hôtelier vient donc renforcer la capacité d’accueil du Sénégal. Il répond aux standards internationaux en termes de commodités pour rendre un séjour agréable.

C’est en 1994 que Mossadeck Bally a décidé de se lancer dans le secteur de l’hôtellerie avec le rachat du Grand hôtel de Bamako. Par la suite, il s’est fondé ses valeurs dans la culture africaine avec le label “Azalaï” qui signifie “caravane de sel” en tamasheq. Aujourd’hui, le groupe Azalaï s’est forgée une identité forte et compte 11 unités hôtelières dans 7 pays ouest-africains.

Notons que le Groupe Azalaï est un leader régional dans le secteur de l’hôtellerie en Afrique de l’Ouest. Etabli à Bamako et fort de plus de 25 années d’expérience et s’attelle à satisfaire les besoins croissants de ses clients à travers son service haut de gamme. De Bamako à Ouagadougou en passant par Cotonou, Bissau, Nouakchott, Abidjan et Loumbila, le Groupe Azalaï propose des hôtels de haut standing dans les principales capitales d’Afrique de l’Ouest.

El Hadj A.B. HAIDARA

Groupe Azalaï

Mossadeck Bally, Pdg du groupe Azalaï lors de l’inauguration de l’hôtel Azalaï de Dakar :

“D’un coût de 28 milliards F CFA, ce projet créera plus de 300 emplois directs et indirects et permettra de renforcer l’offre hôtelière de Dakar”

“La construction à Diamniadio de notre 2e complexe hôtelier confirme notre volonté d’y maintenir un ancrage fort et durable”

C’est Macky Sall qui a eu l’insigne honneur de procéder à l’inauguration de l’hôtel Azalaï de Dakar, au Sénégal, le 25 novembre 2023 en présence du PDG du Groupe Azalaï, Mossadeck Bally. Ce projet, d’un coût total de 28 milliards F CFA, comme l’a dit Mossadeck Bally, comprend un ensemble de 202 chambres modernes, des restaurants, une piscine, une plage, un SPA, des boutiques, une dizaine de salles de réunion de différentes capacités et une future marina. “Il créera plus de 300 emplois directs et indirects, permettra de renforcer l’offre hôtelière de Dakar et concourra à votre vision, M. le Président de la République, Macky Sall, de faire du pays de la Teranga, le «hub multiservices et touristique” phare en Afrique de l’Ouest”. Voici en intégralité le discours que Mossadeck Bally a prononcé à cette occasion.

Bienvenue à Azalai Hôtel Dakar ! Excellence M. le président de la République,

Je mesure tout l’honneur que vous nous faites par votre présence à nos côtés, en ce jour important pour nous, où nous allons inaugurer ce nouvel établissement hôtelier, Azalaï Hôtel Dakar, premier hôtel de notre groupe au Sénégal, pays d’une stabilité légendaire et qui présente un potentiel touristique et économique considérable.

C’est le lieu de vous exprimer nos sincères remerciements et notre immense reconnaissance, non seulement pour votre présence effective à cette cérémonie d’inauguration, que vous avez accepté de parrainer, mais aussi pour le soutien indéfectible que vous avez apporté à la réalisation de ce projet touristique majeur.

Excellence, Monsieur le Président de la République,

Votre soutien fut décisif et je tiens donc, en mon nom personnel et en associant ceux de tous les actionnaires, administrateurs et collaborateurs du Groupe Azalaï, à vous exprimer toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance.

Je voudrai aussi associer à ces remerciements, tous les responsables de l’Etat du Sénégal, tous les responsables des administrations publiques, qui n’ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la concrétisation de ce projet. Nous leur en sommes reconnaissants et les remercions pour tous les efforts consentis.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Ce complexe touristique que nous inaugurons est un symbole de notre engagement et de notre ambition à contribuer durablement au développement économique du pays de la Téranga, destination touristique majeure et pays phare de l’Afrique de l’Ouest, dont nous avons toujours été convaincus du potentiel immense.

Le Sénégal, pays dont vous avez la haute charge, est une place économique de premier ordre, où tout investisseur, sans distinction d’origine, est libre de s’installer et de prospérer. C’est une terre d’opportunités, où l’environnement des affaires est favorable et en constante amélioration, grâce à sa légendaire hospitalité, à sa stabilité politique, unique dans la sous-région, à votre vision personnelle, qui consiste à faire émerger une économie moderne, résiliente, créatrice de richesses et, finalement, à votre style de leadership, caractérisé par le pragmatisme, la proactivité, la simplicité, l’humilité et l’ouverture aux autres.

En effet, le Plan Sénégal Emergent, que vous avez lancé en 2014, a permis d’enregistrer des progrès significatifs dans divers domaines, notamment les infrastructures, la production agricole, la production énergétique et la promotion du secteur privé, entre autres. Tous ces facteurs nous ont confortés dans notre décision d’investir au Sénégal.

En plus d’Azalaï Hôtel Dakar, que nous inaugurons ce jour, la construction prochaine, à Diamniadio, de notre deuxième complexe hôtelier, confirme notre volonté d’y maintenir un ancrage fort et durable.

Excellence Monsieur le Président de la République

Mesdames, Messieurs

Plus qu’un simple événement d’inauguration, on est témoin du résultat d’un long processus de développement, que nous avons débuté il y a trois décennies. C’est le fruit de notre engagement pour l’Afrique, notre passion pour l’hospitalité, et le désir profond de créer un “chez soi” pour nos clients qui viennent du monde entier.

En effet et dans un paysage africain marqué par le quasi-monopole des chaines hôtelières internationales, nous avons posé la première pierre d’une chaine hôtelière panafricaine, à travers l’acquisition du mythique Grand Hôtel de Bamako, en 1994.

Après cette acquisition, le chemin de la caravane l’a amené au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d’Ivoire, et maintenant au Sénégal.

Nous comptons poursuivre ce développement, à travers plusieurs projets en cours.

Excellence Monsieur le Président de la République

Mesdames, Messieurs,

Nos hôtels incarnent notre engagement à offrir à nos clients une expérience de séjour unique, alliant confort, touche africaine et hospitalité chaleureuse, avec un service aux standards internationaux. Chaque détail a été conçu avec soin pour maximiser l’expérience clientèle dans le but de créer un environnement accueillant et raffiné où les clients se sentiront comme chez eux. Azalaï Hôtel Dakar s’inscrit dans cette continuité, à travers un emplacement stratégique de premier choix, qui permettra à nos clients d’exercer pleinement leurs activités au sein de cet édifice.

Outre la localisation, la modernité du bâtiment, l’élégance de la décoration africaine, notre équipe composée de professionnels africains, attentifs et dévoués, est prête à une prise en charge diligente des besoins de clients qui nous feront l’honneur de nous faire confiance. Ce projet, d‘un coût total de 28 milliards F CFA, comprend un ensemble de 202 chambres modernes, des restaurants, une piscine, une plage, un SPA, des boutiques, une dizaine de salles de réunion, de différentes capacités et une future marina. Il créera plus de trois cents emplois directs et indirects, permettra de renforcer l’offre hôtelière de Dakar et il concourra à votre vision, M. le Président de la République, de faire du pays de la Teranga, le «hub multiservices et touristique» phare en Afrique de l’Ouest.

Excellence Monsieur le Président de la République

Mesdames, Messieurs

Tout ceci a aussi été rendu possible grâce à l’engagement de nos partenaires que je voudrais saluer. Je pense à nos partenaires techniques qui ont pris part à la conception et à la réalisation de la construction. Aux architectes, aux ingénieurs, et à toutes les entreprises qui furent impliqués sur ce projet.

Je pense à nos partenaires financiers pour leur accompagnement de tous les jours et la grande confiance qu’il nous témoigne en acceptant, depuis plus de trente ans, de financer les projets du groupe Azalaï.

Sur ce projet, j’aimerais saluer l’apport important et inestimable de la Bank of Africa Sénégal, de Sunu Bank, ex-Bicis et de Proparco, filiale secteur privée de l’AFD, qui, ensemble, ont apporté la dette. Je voudrais chaleureusement remercier les actionnaires et les investisseurs pour leur confiance, les administrateurs pour leur supervision, et tous les collaborateurs du Groupe Azalaï dont plusieurs nous suivent ce jour depuis différents pays de la sous-région. Enfin, je n’oublierai pas nos fidèles clients sans lesquels nous n’avons aucune raison d’être. Nous les remercions de nous avoir fait confiance.

Ils sont au centre de tous nos projets. Nous continuerons à œuvrer davantage pour leur satisfaction totale avec les valeurs qui sont les nôtres, à savoir : l’hospitalité, l’humilité, l’écoute, la qualité et la rigueur.

Excellence Monsieur le Président de la République

Votre présence, ce jour, témoignage de votre indéfectible soutien aux investisseurs qui font le pari du Sénégal et de votre vision d’une souveraineté économique nationale et panafricaine, socle de toute souveraineté politique.

Nous les Africains, avons besoin de changer le narratif sur notre cher continent en développant son formidable potentiel économique afin de donner de meilleures perspectives à sa magnifique et entreprenante jeunesse. L’aventure entrepreneuriale panafricaine ‘Azalaï’ est, justement, une ode au génie créateur des Africains, à la résilience et au savoir-faire de ses fils et filles ainsi qu’à l’amour qu’ils ont pour leur continent.

Infiniment merci, Excellence Monsieur le Président de la République, d’avoir compris cela et d’avoir fait de votre pays, le Sénégal, une terre d’expression de ce géni africain.

Que Dieu vous en rétribue à l’infini. Vive une Afrique économiquement intégrée, politiquement solidaire et totalement respectée dans le concert des nations”.

