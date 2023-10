Le PNUD soutient le Mali pour transformer les nouveaux défis en opportunités

Le Premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokalla Maïga a reçu en audience le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, Abdoulaye Mar Dieye et la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies, Administratrice adjointe et Directrice du bureau régional pour l’Afrique du PNUD.

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, Abdoulaye Mar Dieye, et la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies, Administratrice adjointe et Directrice du bureau régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Ahunna Eziakonwa, ont réaffirmé le soutien inébranlable du PNUD lors d’une visite officielle au Mali du jeudi 26 au vendredi 27 Octobre 2023.

Reçus par le Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, les hauts responsables onusiens ont échangé sur les priorités du gouvernement, l’appui du PNUD pour la mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental et l’accélération des actions de développement durable à travers le pays.

« Dans le Sahel, terre de résilience et de courage, il existe de l’espoir malgré les défis auxquels la région est confrontée. En faisant face à ces défis, nous façonnons un avenir plus fort et plus paisible pour ses habitants » a déclaré Mr Abdoulaye Mar Dieye.

La délégation a également rencontré des représentants de la société civile et divers partenaires de développement et procédé à une remise de véhicules au ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation (MATD) dans le cadre d’efforts de renforcement de capacités apportés au pays à travers le Projet d’appui aux reformes et aux élections au Mali (PAREM) du PNUD.

« Le Mali se trouve à un moment charnière. Il est important d’aller de l’avant et de permettre une reprise économique et des systèmes de gouvernance inclusive qui pourront rencontrer les ambitions des jeunes maliens talentueux, des femmes dynamiques et de tout un peuple faisant preuve de résilience remarquable face à de nouveaux défis » a souligné Mme Ahunna Eziakonwa. « Le PNUD reste fermement engagé envers tous les Maliens pour transformer ces défis en opportunités. »

Le développement local et l’accès universel aux services sociaux de base a également été l’objet de nombreuses discussions, avec un engagement ferme du PNUD à soutenir diverses actions pour assurer la fourniture des services de base aux populations les plus vulnérables à travers le pays, y compris dans les régions plus reculées.

Cette visite officielle intervient dans le cadre d’une mission officielle conjointe de Mme Eziakonwa et M. Dieye dans le Sahel, qui a débuté le 24 octobre en Mauritanie et se terminera le 1er novembre en Guinée, en passant par le Burkina Faso.

