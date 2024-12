Mali : l’ancien procureur, Dramane Diarra, empêché de quitter le pays

Alors qu’il était en partance en Guinée Conakry avec d’autres membres de sa famille pour présenter des condoléances, l’ancien procureur du tribunal de première instance de la Commune IV du district de Bamako, Dramane Diarra, radié de la magistrature en septembre 2023, a été empêché par la police de frontière de poursuivre son chemin.

Cet ex-haut magistrat, radié de la magistrature malienne par le Chef de l’Etat de la transition sur ordre du Conseil supérieur de la magistrature, n’est pas autorisé à quitter le territoire Malien. Pour cause, il a été empêché à la frontière Mali-Guinée de poursuivre le voyage avec trois membres de sa famille en direction de Kankan par la police de frontière.

Selon le récit de l’ancien Procureur sur sa page Meta, il a été contraint de rebrousser chemin par un commissaire de police de la Frontière entre le Mali et la Guinée alors qu’il venait de remplir toutes les formalités pour partir. « Mes proches et moi avons été invités à attendre le commissaire chargé de l’immigration, qui était momentanément en dehors du Commissariat », a déclaré l’ancien juge.

Poursuivant avec son récit, Dramane Diarra a expliqué que lorsque le Commissaire est revenu dans son bureau, il lui a fait comprendre que sur instruction de sa hiérarchie son passeport est saisi et qu’il devrait retourner à Bamako. Se voyant empêché de poursuivre son chemin, il a insisté pour savoir ce qui l’empêche de circuler librement en tant que citoyen Malien alors qu’il n’a aucune contrainte légale ou judiciaire.

Dans sa vaine tentative de comprendre les choses, l’ancien juge radié de la magistrature a insisté pour que la police de frontière contacte par téléphone le Commissaire divisionnaire au niveau de la Direction de la Police des frontières. Ce que le Commissaire de police de frontière fit. Sans obtenir un retour positif, il lui a toujours été indiqué que l’instruction demeurait. « Alors, j’ai rappelé son chef hiérarchique qui m’informait que ce n’était à son niveau, comme pour dire que l’instruction venait d’un niveau supérieur », a écrit Dramane Diarra, concluant que son passeport a été saisi par le Commissaire avant de l’intimer de reboucher chemin.

Le juge Dramane Diarra ne fait plus partie du Corps des magistrats du Mali depuis le 19 septembre 2023. La décision de sa radiation a été prise lors d’une audience du Conseil supérieur de la magistrature, instance présidée par le Président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta. Il a subi le même sort que son compagnon de lutte, Chérif Koné, lui-même haut magistrat du Mali, qui vit en exil aujourd’hui dans un pays inconnu. Le pouvoir reproche à tous les deux de s’être versés dans le militantisme politique en contradiction avec les textes qui régissent la magistrature au Mali. Les deux ex- magistrats, Dramane Diarra et Cherif Koné, sont membres de plateforme politique de l’appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Ce mouvement, dont la plupart des membres sont aujourd’hui soit en exil ou en prison, est opposé à la gestion du pays par les militaires et la prolongation de la transition en cours au Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :